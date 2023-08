La Diputación aborda de forma exprés el arreglo de las filtraciones en el Ramos

El arreglo de las humedades en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión obligará a levantar la terraza exterior para proceder a una actuación integral que elimine las filtraciones que las genera. El área de Cultura de la Diputación Provincial de Zamora se encuentra a la espera del proyecto definitivo en el que se detallarán punto por punto todas las deficiencias que presenta el recinto debidamente presupuestadas. El siguiente paso será elevarlo ante el Pleno de la Corporación e incorporar una dotación económica para ejecutar los trabajos. Un procedimiento que, dada la rigidez de los plazos administrativos, podrá demorarse todavía durante un tiempo. El objetivo que se ha propuesto el nuevo equipo de Gobierno es que la obra esté finalizada el próximo año 2024. No en vano, se trata de unos espacios muy demandados por asociaciones y partidos políticos para la realización de actividades, de manera que urge su puesta en funcionamiento cuanto antes.

El diputado del área de Cultura, Víctor López de la Parte, ha señalado que la obra del Teatro Ramos Carrión es prioritaria para el nuevo equipo de Gobierno que capitanea Javier Faúndez. “Está previsto que en los próximos días tengamos el proyecto para el arreglo de esas humedades; un documento que han realizado los técnicos en tiempo récord porque fue lo primero que encargamos nada más llegar”, ha señalado. El tiempo apremia, pero la dictadura de los plazos obliga a ser paciente. De acuerdo con los cálculos de la institución provincial, será prácticamente imposible llevar el asunto a Pleno antes del mes de octubre para la incorporación de una dotación presupuestaria. Posteriormente vendrá la exposición pública y el lanzamiento a la Plataforma de Contratación del Estado. Un escenario que se vislumbra ya para finales de este año o principios del próximo.

La intervención en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión obligará irremediablemente a levantar toda la terraza exterior que tanta actividad genera en el tiempo bueno. Todo apunta a que es un problema con la tela asfáltica lo que está provocando las filtraciones, de manera que habrá que ver directamente qué es lo que ocurre y ponerle solución. Finalmente, la Diputación Provincial de Zamora se verá obligada a ejecutar la intervención más traumática de todas las que se han barajado, pero resulta necesario si se quiere atajar el asunto de raíz. No obstante, hasta que no exista un proyecto firme encima de la mesa, el equipo de Gobierno prefiere mantener la cautela y también evitar elucubrar sobre presupuesto, dado que serán los técnicos de la casa los que se encarguen de ese apartado.

Las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión llevan prácticamente dos años en desuso, después de que un problema de humedades detectado en el otoño de 2021 provocara el cese temporal de la actividad en esa parte de las instalaciones del liceo provincial. La avería se enquistó durante la última etapa del gobierno de Francisco José Requejo y eso alteró algunos de los planes previstos, teniendo en cuenta que la carencia de este recurso resta atractivo al complejo a la hora de acoger determinados congresos, actos o exposiciones, que se valían de la existencia de estos espacios anexos para complementar su organización o, directamente, para celebrar allí charlas o encuentros que demandaban más una ubicación como esta que la zona de butacas principal.

Esta actuación pretende devolver de una vez por todas este espacio a la oferta del liceo de la Diputación Provincial de Zamora.

Una intervención con la nueva gestión ya a la vista

Los problemas de filtraciones en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión han supuesto un importante menoscabo para la actividad cultural de la capital zamorana. Es cierto que la sala principal no se ve directamente dañada por las humedades, que afectan a unas estancias de menor tamaño de la planta baja, pero el liceo se ve privado de un recurso muy atractivo para la acogida de determinados eventos que, o bien buscan un complemento para desarrollar actividades secundarias en unas salas más ajustadas a esa actividad concreta, o bien prefieren huir directamente de la zona principal al carecer de capacidad para llenar un patio con unas 600 butacas. El resultado del cierre de las salas polivalentes es, por tanto, el traslado de determinados eventos a otros lugares o la habilitación de la sala principal para congresos o actividades que, a veces, ni siquiera logran llenar el 10% del aforo. Arreglar esta situación es muy importante, no solo desde un punto de vista práctico, sino de cara al nuevo procedimiento de adjudicación del contrato de gestión cultural del Teatro Ramos Carrión. No poder contar con estas salas sería un importante contratiempo para las eventuales licitadoras.