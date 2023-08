Los zamoranos cuentan con 46.450 casas que no son sus viviendas habituales y que tampoco están en alquiler. Es decir, las denominadas segundas viviendas. Se trata del 29% del parque inmobiliario estimado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se sitúa en los 155.844 inmuebles. De ellos, apenas 75.110 están declarados por los ciudadanos dentro del IRPF como los espacios donde residen, mientras que los 80.734 restantes se encuentran en la categoría de domicilios "no principales". Buena parte de este montante se trata de las casas de los pueblos, que no pocos vecinos de la provincia tienen en propiedad por herencia. Edificios, sea como fuere, que computan para los registros de la Agencia Tributaria y sus estándares de cara a establecer umbrales económicos.

Las 46.450 segundas residencias de la provincia de Zamora contribuyen para la suma de 494.208 inmuebles de esta categoría existentes en el conjunto de Castilla y León, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Agencia Tributaria. En la región, según la declaración de la Renta de sus ciudadanos, el parque inmobiliario está conformado por 1.288.526 viviendas, con un valor catastral medio de 48.834 euros. León, con 93.858, se sitúa a la cabeza de la comunidad en número de domicilios secundarios por delante de Ávila (70.754), Salamanca (64.639), Burgos (60.696), Valladolid (51.168), Zamora (46.450), Segovia (45.449), Soria (31.183) y Palencia (30.011). Casi cuatro de cada diez casas están en esta categoría de segunda residencia, una tasa muy superior a la media nacional, que ronda el 25%, es decir, la cuarta parte. La provincia con mayor proporción de segundas viviendas del país es Ávila, con un 58%, por lo que hay más residencias secundarias que principales. El segundo lugar lo ocupa Teruel, con un 50%, mientras que Segovia es tercera (48,4%), seguida por Soria (48%) y Cuenca (47%). La información fiscal de los castellanos y leoneses también da pistas sobre este mercado. En dos años ha repuntado un seis por ciento el parque inmobiliario que se arrienda en la comunidad: de 115.888 a 123.016 viviendas. La clave, la rentabilidad, que se situó en el 2022, en las nueve provincias de Castilla y León, con un retorno anual por encima de la media nacional. Mientras que el promedio de la rentabilidad del alquiler en España se situó en el 5,8%, en Segovia llegó al 7,5% y en Ávila se situó en un 7,3%, en ambos casos por su cercanía con la capital de España, mientras que en Salamanca fue del 7,1%. Por detrás se situaron las provincias de Zamora (7%), Soria (6,8%), León (6,5%), Palencia (6,1%), Burgos (5,9%) y Valladolid (5,4%), según un análisis de la tasadora Euroval.