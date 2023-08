"En mis relatos cuido que se refleje la vida de antaño y hasta los olores que perdemos"

Fermín Hernández acaba de publicar su segundo libro de relatos titulado "En Toro prenden". Este hombre ha encontrado en la escritura una vocación con la que está disfrutando mucho.

–¿Cómo nace este segundo volumen?

–El primero que publiqué "Mi calle y alrededores" es una serie de relatos que suceden a una misma persona. Este no tiene nada vez que aquel. Se trata de un conjunto de relatos, cada uno independiente de otro, y de distinta extensión, pues hay unos más largo "En Toro prenden", que supera el centenar de páginas mientras que el resto son más breves.

–¿De qué manera se fueron gestando las historias?

–La mayoría son relatos que se basan en cosas que he oído. Así "En Toro prenden" está escrito a partir de una historia que yo he oído de que en una ocasión en Venialbo una reunión de bandidos y el jefe les dijo que tuvieran cuidado porque en Toro, prenden e hizo referencia a que alguien les podía traicionar. A partir de ahí desarrollé una historia fruto de mi imaginación, no tiene un origen histórico. También hay otro relato totalmente inventado que se titula "El pozo seco", que no tiene relación con nada que haya oído o me hayan contado. Precisamente sobre algo que me comentó un compañero de trabajo está cimentado el relato titulado "El oscuro despertar". El compañero me dio la idea y a partir de ahí surgió todo. Otra historia es "Agarra la manga" que lo escuchaba cuando era pequeño para meterte miedo y yo me basado en un señor mayor que conocí siendo niño.

–Por lo que dice el detonante de sus relatos son vivencias personales.

–En parte sí, pero los rodeo de una historia totalmente inventada. El libro lo integran cinco relatos que he escrito a lo largo de los últimos años, pues empiezo uno, lo dejo. Escribo más y entre medias escribo otras cosas… Hace dos años el relato de "Agarra la manga" lo presenté a un certamen de relato corto que organizan en el pueblo de El Tiemblo, donde reside mi hija, y recibió un premio. Este año mandé "El oscuro despertar" y tuvieron a bien volverme a dar el primer premio entre los numerosos relatos remitidos.

–Dos de los relatos del libro un jurado ha estimado que merecen un reconocimiento, ¿qué suponen para usted estos galardones?

–Es un agradecimiento que te hace la vida a través de un jurado y es un aliciente para seguir.

–¿Los premios le han animado a seguir publicando?

–No, ya tenía pensado publicar estos cuentos. Era algo que ya tenía planificado desde que salió el anterior.

–Geográficamente ¿lo relatos están situados en algún espacio?

–En los pueblos del sur de la provincia de Zamora como El Pego, El Piñero, Toro o Venialbo.

–Fermín, ¿qué tiene para usted la escritura?

–He empezado a escribir ya mayorcito (risas). De joven quería escribir, pero no tenía tiempo. Ahora cuando se me ocurre una cosa, ya sea ese día o al siguiente, le doy forma. Es como quien coge unas maderas, hace una mesa y se siente orgullo. Lo mismo hago yo con las palabras. Escribo un cuento y lo leo a los pocos días, pues hay que dejarlo madurar. Cuando vuelvo al texto si me confundo en una línea, me cuesta mucho hacer cambios. Mi hija es mi editora y me dice que los escritores tienen que tirar muchos textos para quedarse con uno. Me cuesta, pero hay que hacer cambios, modificar una expresión y arreglar el texto sin quitar el fondo pues lo importante es respetar la primera idea.

–Habla de que le edita mi hija.

–Es autoedición, pero todo lo que aparece en cada libro lo hemos hecho entre ella y yo. Ella lo diseña, lo maqueta y lo corrige. Ella es la que tiene una preparación pues yo solo fui a la escuela. Me manda las imágenes para la portada y tras varias discusiones nos ponemos de acuerdo porque yo no quiero que se haga lo que yo no tengo idea y a ella le pasa lo mismo. Tenemos que hacer las cosas acorde con cómo es el libro. En el caso de este libro el elegir una portada oscura es porque todos los cuentos que lo integran tienen cierta oscuridad.

–Explíquese.

–Algunos guardan relación con el misterio y la intriga, pero no son cuentos de leyenda negra.

–Sigue escribiendo ¿qué proyectos tiene por delante?

–Tengo un libro de cuentos taurinos, pues a mí me gusta mucho el mundo de los toros. En ellos planteo personajes inventados y doy vida a componentes de la fiesta, como un capote o una muleta y a los toros. Ese libro la idea es que fuera el siguiente y habría que sacarlo antes de San Isidro para intentar presentarlo en Madrid. También estoy escribiendo una novela que aborda la emigración a América situándose en los años 40 del pasado siglo. El personaje que se va no es tan importante como el hijo que queda atrás.

–¿Por qué sitúa el texto en ese momento en concreto?

–No lo sé, quizá como son historias del pasado las ubico donde yo creo que sucedieron. Lo hago también con el relato de los bandidos. Cuido mucho que se refleje la vida de antes, las plantas, los animales y los olores que estamos perdiendo actualmente. Si hablo de la trilla intento plasmar todo aquello que pasaba.

–Para usted ¿qué es lo más difícil de la escritura de estos relatos?

–Hay que ir hilando las cosas con mucho cuidado. Muchas veces algunos cuentos quedan aparcados porque he visto que al darle vida, no me ha gustado el resultado logrado. También hay que saberlo enfocar porque también he desechado un cuento que era en plan de comedia.