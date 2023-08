La Junta acuerda con Guarido retrasar la subvención del Mercado de Abastos

La decisión se tomó "al no poder cumplir con los plazos previstos para el inicio de las obras, aunque existe el compromiso de loa Dirección General de Comercio para mantener la subvención una vez que se ponga en marcha el proyecto", detalló Guarido.

Fue a través de una videoconferencia cuando la directora general de Comercio se comprometió con el alcalde y con el concejal del área por entonces, Christoph Strieder —puesto que en la actualidad ocupa David Gago—, a mantener la subvención, aprobada en diciembre de 2021, para el proyecto de remodelación del mercado y su entorno urbano, a pesar de que las obras no han podido comenzar en la fecha prevista, 2022, por causas "no imputables al Ayuntamiento", señalaron fuentes municipales.

El propio Ayuntamiento solicitó la prórroga de la ayuda al quedar desierta la primera licitación del proyecto, que obligó a buscar una solución alternativa, con la implantación de un mercado provisional, proyecto que ya está subido a la Plataforma de Contratación del Sector Público y al que se pueden presentar ofertas hasta el próximo lunes, 14 de agosto.

"La obra se ha retrasado como tantas otras que se hacen en colaboración con la Junta, como el Centro Cívico o el Museo de Semana Santa, y no ha habido ningún problema", comparó el alcalde, quien aprovechó para agradecer a la administración regional "su comprensión" y reiteró que, con este acuerdo "no se ha perdido nada de dinero de la subvención".

Por su parte, el socialista David Gago, actual concejal de Comercio, señaló que esta medida se le explicó al PSOE en el acuerdo de gobierno. "Hay un compromiso claro de sacar adelante la obra del mercado y también saldrá bien la adjudicación del lugar provisional para que se establezcan los comerciantes", subrayó. "El nuevo mercado recuperará su esencia, modernizándose y adaptándose a la realidad que se necesita el comercio y será un revulsivo para el centro de la ciudad", añadió Gago.

Por último, en relación a las acusaciones del Partido Popular sobre la pérdida de esta subvención de la Junta, Guarido apuntó que entendía la "alarma" del grupo al ver el decreto de renuncia, "pero podían preguntar en el servicio, porque cuando se traslada una inquietud de este tipo, hay que hacerlo con solvencia. Creo que se han precipitado, no han indagado ni siquiera en la Junta, institución que su partido dirige", observó. "Está bien hacer oposición, pero la recomendación que le doy al PP es que cuando se anuncia algo que alarma tanto, lo tienen que estudiar mejor, indagar, preguntar a los técnicos, sin lanzarse solo con un decreto. Así será una oposición buena, respetable y consistente", aconsejó para finalizar.

Carta del PP a Mañueco: "Pedimos que Zamora no pague los errores de Guarido"

Argumente lo que argumente el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, lo cierto para el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jesús María Prada es que "ha perdido 1.100.000 euros aprobados por la Junta para la reforma del Mercado". El líder del grupo mayoritario de la oposición rebate al nuevo concejal del PSOE de Comercio, David Gago, y Guarido al apuntar el hecho incontestable con la "renuncia voluntaria de la institución local a esa subvención directa para las obras" que se debe a que "no ha cumplido lo estipulado" para quedarse con el dinero. "Una incompetencia que no tienen por qué pagar los zamoranos", agrega Prada para anunciar que remitió ayer mismo una carta al Ejecutivo autonómico en la que "pedimos desde el grupo popular al presidente Mañueco que mantenga ese 20% de ayuda" a ese proyecto municipal porque "los zamoranos no tienen por qué pagar las incompetencias de sus gobernantes".

Prada subraya que "el proyecto de 5,5 millones del Mercado es fundamental para el futuro de Zamora, para los industriales que lo ocupan pero también para revitalizar el comercio de la zona centro". Unas obras que tendrán que esperar a 2024 o 2025 para ver la luz, con un coste superior porque los materiales subirán, remarcó.

El 10 de mayo el Ayuntamiento pidió una prórroga a la Junta que la deniega por entender que no se ha ejecutado el proyecto, lo que "motivó que el Ayuntamiento de motu propio devolviera 550.000 euros recibidos en diciembre de 2021 y renunciara a los 550.000 restantes", lo que implicará que "nos tocará pagar intereses de demora por devolver fuera de plazo esta partid", zanja el líder popular.