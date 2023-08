Los tres concursantes que este lunes han participado en el programa "La ruleta de la suerte", de Antena 3, han protagonizado unas de las peores rachas de mala suerte en la historia del concurso. Se trata de Paula, Elena y Juan... ¡y este último es de Zamora!, tal y como él mismo contó durante su presentación, en los primeros minutos de programa.

El público no daba crédito porque una tirada tras otras todo eran desgracias: quiebra, pierde turno, paneles mal resueltos... Esta fue una de las tiradas peores para el zamorano:

El mal fario repartió baza para todos y ni el propio Jorge, presentador del programa, podía creérselo, al igual que el público. A pesar de todo, el zamorano Juan no perdió un segundo la sonrisa. Y a pesar de todo, no se fue de manos vacías: se llevó 2.000 euros así que la suerte no le dio la espalda del todo finalmente.

El joven es natural de Villabuena del Puente.

Un programa mítico

La Ruleta de la Suerte es un popular programa de televisión en España que ha estado en el aire desde 1989. El programa es un juego de ruleta en el que los participantes ganan premios en efectivo y otros regalos mientras juegan.

El cantante del programa

Uno de los elementos más icónicos del programa es su cantante, Joaquín Padilla. Él es el intérprete de la canción tema de La Ruleta de la Suerte desde el inicio del programa. Además de su papel en el programa, Padilla también es un cantante y compositor con una gran carrera en la música española. Comenzó su carrera musical en los años 90 y ha lanzado varios álbumes y sencillos a lo largo de los años. También ha sido un intérprete popular en eventos y conciertos en España y en otros países de habla hispana.

El televisivo cantante estuvo en Zamora hasta en tres ocasiones con el que entonces era su grupo, "Iguana Tango".