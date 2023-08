"Los zamoranos no pueden ser paganos de la incompetencia del Gobierno de IU que ha dejado perder la ayuda del 20% de la Junta de Castilla y León para el proyecto recuperación y remodelacion del Mercado de Abastos", motivo por el que el grupo del PP en el Ayuntamiento de Zamora "pedimos a Mañueco que la mantenga", ha declarado el portavoz populae Jesús María Prada.

El jefe del principal grupo de la oposición ha enviado esta misma mañana una carta dirigida a Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, para que tenga en cuenta el perjuicio que supone para los zamoranos no sólo perder 1,1 millones de euros en un proyecto del Constistorio que supera los 5,5 millones, sino el tener que devolver con intereses ese dinero en día plazos de 550.000 euros, en contra de lo manifestado por el Ayuntamiento pico antes de esta rueda de rueda de prensa del PP.

Prada ha querido dar muestras de su talante colaborador, ha destacado, como demuestra su objetivo de intervenir para que la ciudad no se quede sin un dinero "que tendrían que pagar la zamoranos" y por partida doble al tener que devolver el dinero y perder esta oportunidad.

No obstante, se ha mostrado contundente al indicar que argumente lo que argumente el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, lo cierto es que «ha perdido 1,1 millones de euros aprobados por la Junta para la reforma del Mercado», ha indicado.

El portavoz municipal del PP rebate al concejal del PSOE de Comercio, David Gago, y a Guarido al apuntar un hecho incontestable con la «renuncia voluntaria de la institución local a esa subvención directa para las obras» que se debe a que «no ha cumplido lo estipulado» para quedarse con el dinero.

Se trata de «una incompetencia que no tienen por qué pagar los zamoranos», agrega Prada para anunciar la carta al Ejecutivo autonómico en la que «pedimos desde el grupo popular al presidente Mañueco que mantenga ese 20% de ayuda a ese proyecto municipal porque los zamoranos no tienen por qué pagar las incompetencias de sus gobernantes».

Asimismo, subraya que «el proyecto de 5,5 millones del Mercado es fundamental para el futuro de Zamora, para los industriales y para revitalizar el comercio de la zona centro». Unas obras que tendrán que esperar a 2024 o 2025 para ver la luz, remarcó.

El 10 de mayo el Ayuntamiento pidió una prórroga a la Junta que la deniega por entender que no se ha ejecutado el proyecto, lo que «motivó que el Ayuntamiento de motu propio devolviera 550.000 euros recibidos en diciembre de 2021 y renunciara a 550.000 restantes. Tocará pagar intereses de demora por devolver fuera de plazo esta partid», zanja el líder popular.

El líder de la oposición del PP insiste en que ha incumplido los plazos, "al no haberse iniciado la ejecución de las obras de remodelación, ni siquiera iniciado el montaje de la carpa provisional que acogerá los puestos que no estará hasta final de año y no cemenzará a funcionar hasta mayo", como admite la Alcaldía, ha concluido. "Nos meteremos en 2024 para adjudicar el proyecto e iniciar los trabajos", dados los plazos legales de licitación y contratación que hay que cumplir.

La respuesta de Guarido

Minutos después, el alcalde de Zamora desmentía al popular en estos términos: