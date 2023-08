"La magia genera una emoción que te causa un cortocircuito durante un segundo"

El polifacético Nano Arranz regresa a Zamora para participar el martes día 8 de agosto en una velada de la XII edición del Ciclo Nacional de Magia de Cerca que alberga el centro de interpretación de las ciudades medievales. Las entradas para acudir al espectáculo de este vallisoletano, que comenzará a las 22.30 horas, pueden adquirirse en el quiosco Felipe (en la rúa de los Francos) y si hay pases disponibles, dado que el aforo es limitado, una hora antes en las dependencias del centro de interpretación.

–¿Cómo se inició en el mundo de la magia?

–La magia me ha gustado desde pequeño. Yo he tenido dos ídolos que eran Pepe Carol y Juan Tamariz desde que era un niño. En esa época era más de artes plásticas, pero empecé a subirme a un escenario para llevar a cabo cuentacuentos y a raíz de ahí comencé con la magia, cuando tenía unos 20 años.

–¿Qué le impulsó a dar el salto?

–Cuando yo era pequeño la magia era un ámbito muy hermético, no existía Internet y di el salto gracias a conocer a un mago, a Óscar Escalante, de Valladolid, a quien comencé a darle mucho la paliza. Luego entré en contacto con el círculo de ilusionismo vallisoletano y a partir de ahí a tope.

–¿Con qué disciplina de la magia comenzó a trabajar?

–Como casi todo el mundo empecé con las cartas. Las cartas son al mago como la guitarra son al músico. Con una baraja puedes hacer casi cualquier tipo de magia y está al alcance de todos. Luego cuando te subes a un escenario tienes que utilizar otros objetos y, sobre todo, meter mucho humor, que es otra de mis características porque yo he hecho también monólogos. Una de mis particulares es que introduzco cada uno de los números con un humor muy característico.

–¿El humor y la magia resultan una buena mezcla?

–Sí, porque hace que la magia lo sea para todo el mundo. Lo que gusta a toda la gente sin excepciones es el humor frente a la magia que puede que no, tal y como sucede con otras disciplinas artísticas como puede ser la danza o la literatura. La magia y el humor son una pareja muy buen avenida. Además, se genera una recepción más positiva, pues la magia es fundamentalmente para quien le gusta la magia como el ciclo de magia de cerca de Zamora que organiza Paco González.

–¿Resulta muy distinto actuar en un marco como el de Zamora que, por ejemplo, en un espacio al aire libre o en un bar?

–Totalmente. Al ciclo acude aquellos que le gusta ya la magia mientras que en otros espacios donde va quien pasa por delante y no le gusta tanto la magia, pero con el humor se ríen y finalmente disfrutan. Se nota mucho cuando al público le gusta la magia porque es algo muy frágil, es como el reflejo en un agua cristalina que cuando intentes tocarlo un poco se desvanece. La magia requiere de mucha atención y de mucho respeto, aspectos difíciles de conseguir cuando actúas en un lugar donde pasa uno con una moto o un niño se pone a llorar.

–La magia ahora se da a conocer a través de plataformas, de vídeos e incluso de programas de televisión. ¿Tenemos un mayor conocimiento del arte del ilusionismo?

–Paradójicamente no. Desde mi punto de vista antes teníamos unos excelentes referentes como Juan Tamariz, que es uno de los magos más importantes del mundo y es conocido por todos los profesionales de todo el mundo, y Pepe Carrol, quien llevaba la misma línea, pero falleció demasiado pronto. Ahora también en España tenemos los mejores magos de magia de cerca, pero no salen por la tele, aquellos que salen en ella hacen una magia más contaminada y además se lleva la magia de otra manera y lo inmediato.

–Precisamente ¿esa inmediatez es buena compañera de viaje de la magia?

–Depende de cuál lleves a cabo. Sí lo es en caso de la magia de cóctel, aquella que haces de pie, entre la gente en el cóctel de una ceremonia o en una presentación de una empresa donde te acercas a un grupo de personas y haces algo muy rápido de aparición y desaparición, muy visual y ya está. Sin embargo, un espectáculo de hora y algo requiere de una atención, un silencio y un ritmo. Es una representación teatral al fin y al cabo que tiene detrás un arduo trabajo. Yo preparado mucho mis chistes porque no copio lo que hacen otros.

–¿Con qué tipo de números sorprenderá a quienes le vayan a ver?

–Haré magia de cerca, la que se hace sobre un tapete con cartas y con monedas. Es la magia que más me gusta hacer, pero es la que menos se contrata porque es no una magia todo terreno, requiere un público adulto. En esta actuación primarán los efectos frente al humor. Haré juegos nuevos que sorprenderán al público y también algunos que solo hago yo, como una versión propia de la carta apuñalada o un juego de monedas del embudo. También trataré de invocar a un espíritu y que éste adivine una carta.

–¿Qué tiene de especial la magia para usted?

–Tiene algo que no tienen otras artes que es un poco el secreto y que te quita un poco el suelo de los pies, te rompe los patrones y durante unos segundos te causa un cortocircuito en la cabeza, te quedas colgado en un abismo. Enseguida luego sabes lo que ha pasado pero la primera décima de segundo no sabes qué ha pasado, sientes una imposibilidad y ves algo que no es real. Todas las artes están para crear una emoción en el espectador, pero la magia tiene ese plus añadido.

–Ha nombrado en varias ocasiones a Juan Tamariz y a Pepe Carrol, ¿a quiénes admira dentro de los círculos de magia?

–Para mí en magia de cerca el más grande que ha habido ha sido René Lavand, el mago manco. Más que mago era artista con mayúsculas. Era capaz de hacer un show de dos horas con una baraja en un teatro antes 600 personas y las ponía en pie un día tras otro. Hacía magia con mayúscula. Te embaucaba con sus historias, con su acento argentino... vestía la magia de una manera muy especial y generaba un ambiente muy original. Luego como magos de cerca además de Tamariz y Carrol citaría a Dani DaOrtiz a Juan Luis Rubiales y a Luis Piedrahíta, que es todo un referente con las monedas.