El zamorano que edifica el futuro de Londres

Está a punto de cumplir dos años viviendo en Londres y la experiencia no puede ser más enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. El zamorano Pablo Diego Pastor estudió Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid y lo hizo en inglés, así que el idioma no fue ningún impedimento cuando se le presentó la oportunidad de ir a vivir al extranjero. "Uno de los directores del máster de mi universidad me comentó que el estudio de arquitectura Foster + Partners estaba buscando empleados", recuerda.

Así que no lo dudó ni un momento, más aún teniendo en cuenta de que sería la ocasión de trabajar en uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo. "Lo más interesante es la cantidad y variedad de proyectos que se llevan a cabo, la internacionalidad a la que te expones, puesto que somos compañeros de diferentes partes del mundo. Eso ayuda a ver las cosas con una perspectiva diferente", valora. La diferencia entre los proyectos que caen en sus manos es una de las bazas que destaca. "Un día estás haciendo un pabellón pequeñito y, al día siguiente, estás trabajando en el aeropuerto más grande de Europa", compara.

A las pocas semanas de enviar su currículo, tenía la entrevista. "El proceso más complicado fue hacer todo el papeleo relacionado con el visado, porque Reino Unido ya se había salido de la Unión Europea y se necesita si quieres trabajar allí", explica.

No era la primera vez que vivía en el extranjero. Con 15 años estuvo en Estados Unidos, gracias a un programa de intercambio de idiomas. "Vivir fuera fue algo que siempre me planteé durante la carrera, aunque me encanta España. Pero mis planes pasaban por estar fuera unos años para coger experiencia y luego poder regresar", revela.

Esa experiencia la está logrando a través de su participación en equipos muy grandes, con diferentes especialistas que se coordinan entre sí. "Se ponen en marcha muchas iniciativas interesantes. El año pasado reutilizamos los materiales del pabellón del orgullo LGTBQ+ de Londres para hacer unas esculturas en la oficina", pone como original ejemplo. "En general, el ambiente en el estudio es bastante bueno e intentan que participe en todo lo que sea posible", agradece.

Norman Foster

Durante sus estudios, Norman Foster era uno de sus arquitectos más admirados. "Se ven muchos de sus edificios durante la carera, ya que ha hecho muchísimos proyectos y muy variados. Se ha reinventado varias veces a lo largo de su trayectoria y eso se nota mucho en su obra", describe sobre el arquitecto británico. Pero en su lista de profesionales de la edificación también están Frank Gehry o Zaha Hadid. "También siento mucha admiración por Fuensanta Nieto, con la que tuve el placer de hacer las prácticas durante la carrera. Últimamente, me fijo mucho en Selgas Cano, un estudio de arquitectura madrileño que tiene unas propuestas únicas y coloridas", añade.

Ya con experiencia de trabajo en Madrid y Londres, el joven zamorano asegura que no hay mucha diferencia, aunque detalla que en el Reino Unido "se centran mucho en el diseño y el resto de las cosas, como estructuras o instalaciones, las llevan a cabo los consultores. En España, los arquitectos tienen una formación más amplia y son capaces de hacerse cargo también de esas tareas", diferencia.

Así es su día a día

El horario de su día a día es bastante apretado. Madruga para ir al gimnasio antes de entrar en el estudio, donde hace un pequeño descanso para comer y continúa hasta las seis —"si no tenemos que terminar alguna cosa de última hora", advierte— para regresar a casa y cenar con sus compañeras de piso, a las que conoció cuando estudiaban en Madrid. "No suelo tener mucho tiempo libre, pero sí que los fines de semana o por las tardes me gusta visitar museos o galerías de arte. En Londres, además, la mayoría de los primeros son gratuitos", aplaude. También aprovecha a viajar por todo el país cuando tiene ocasión con los amigos que ya ha hecho en el tiempo que lleva allí. "Por lo menos los ingleses que viven en Londres son gente acogedora, probablemente porque están expuestos al gran número de inmigrantes que llegan a la capital", razona el arquitecto.

Su tierra no la olvida y reconoce que con el pequeño grupo de amigos españoles con los que se suele juntar los fines de semana han llegado a cocina arroz a la zamorana. Además, a los ingleses parece interesarles la cultura española. "Me preguntan mucho dónde está mi ciudad y cuando les enseño fotos, les gusta mucho", asegura con orgullo. "La gente en general me pide recomendaciones de lugares para visitar o comer de cara a sus vacaciones, que, en la mayoría de los casos, es España", afirma.

La familia y los amigos, pero también las tapas y el ambiente de Semana Santa es lo que más echa de menos desde la distancia, "además de lo tranquila que es la vida en Zamora y lo rápido que puedes llegar a cualquier sitio", detalla.

Pero, de momento, su futuro seguirá por un tiempo en Londres. "Me gustaría quedarme unos años más y, más adelante, contemplar la posibilidad de mudarme a España, aunque puede que todavía me vaya a vivir a otro lugar antes de asentarme en mi país", analiza. Mientras tanto, piensa aprovecha al cien por cien esta gran experiencia laboral que le brinda poder trabajar en uno de los mejores estudios a nivel mundial.