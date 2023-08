La Ciencia tras el cine de ficción desde Zamora

¿Cuánto de realidad hay en los mundos imaginarios de "Avatar", "Miércoles", "H2O", "Siren", "Apocalipsis Zombie" o "The last of us"? La pasión por buscar respuesta a esa incógnita para quienes son ajenos a la ciencia pero consumidores feroces de esas series más frikis se conjugaron con las ganas de compartir, de divulgar los lazos entre disciplinas como la biología, la física o la química y la ficción que se despliega en las pantallas de films.

El proyecto, "Ciencia fricción" acompañado del logotipo de un ajolote, está en marcha gracias a una joven universitaria de Zamora, Alba Martín Mateos, estudiante de 4º de Biología en la Universidad de Salamanca (USAL), su compañero de aula y amigo Allan Nunes y María Llorente, que cursa 3º y completa el grupo. "Siempre nos había gustado la divulgación científica y queríamos hacer algo relacionado con ello", detalla Alba. Primero fueron charlas, pero la innovadora idea, que llevaban pergeñando desde tiempo atrás, terminó en la creación de podcasts desde marzo, que pueden escucharse en su canal de YouTube "Ciencia Fricción" y en su Instagram, contenidos de 8 o 12 minutos en los que desgranan la base científica del color azul de los personajes de Avatar y de la existencia de Pandora; o cómo podría explicarse que el hombre lobo, licántripo, disponga de uñas retráctiles como las tienen los felinos. Dreculina y Miércoles Entre sus audios está ya el que relata el proceso químico que permitiría a los personajes de Miércoles succionar la sangre sin que llegue a coagularse, gracias a la "draculina, una glucoproteína con radical de azúcar que existe en la saliva del murciélago chupador de sangre, que existe". Las personas que siguen estas creaciones cinematográficas y las que deseen aprender ciencia sin dificultad pueden escuchar cómo se justificaría la transformación de las piernas de los personajes femeninos en colas de sirena gracias a la acción de la acuaporina y el axón, un trabajo que hilan con la serie Siren. La inmunidad de la protagonista de "The last of us", Ely, a las mordidas de los zombies para lo que existe que ha perdido un gen, que en la vida real se asocia a la rabia, lo que le permite que el virus que se difunde con la mordida no le afecte, explica Allan. Los montajes audiovisuales para ofrecer mayor precisión en la información sobre estos aspectos científicos de los que bebe la ciencia ficción para crear mundos imaginarios está entre sus objetivos inminentes, si bien en las charlas divulgativas ya despliegan esas descripciones en pantallas a través de sus ordenadores. Se trata de ofrecer un contenido que combine esa difusión vinculada a la física, la química, la cuántica, la geología y la biología, materias que la zamorana Alba y sus compañeros estudian, "de buscar la base real de la creación de ficción", agregan. En la Radio El proyecto resulta tan curioso y tan innovador que ha llegado a calar entre departamentos de la rama de ciencia de la propia USAL, los tres estudiantes tienen su espacio ya en Radio USAL, donde emiten grabaciones, y en "Radio Oásis", en la que "tenemos gente que nos ayuda", indica Alba. Nuevas imágenes de Avatar 3 avanzan una escena clave de la película La decana de Antropología Física o de la profesora e investigadora de Biología Celular se han visto sorprendidas por estos tres jóvenes alumnos. Sus trabajos ya tienen cierta popularidad también en la ciudad, donde comenzaron su andadura en el local Latveria de Salamanca, donde su propietario "nos dejó un espacio" y, sin él, hubiera sido más difícil, remarcan Alba y Allan. Pero los tres amigos y amantes de la ciencia han logrado despertar el interés en otros puntos de la capital charra. De hecho, las charlas las recreábamos en la radio para subirlas a las plataformas Spotify e iVoox, concreta Alba, donde se les puede escuchar el desarrollo ameno y dinámico de los temas que abordan para analizarlos. La Universidad les proporciona no solo la formación, sino también material científico, revistas especializadas, de las que se nutren para buscar contenidos que puedan trasladar a las películas de ciencia ficción con ese fin de acercar lo científico al público en general. Las bibliotecas físicas y las virtuales son una fuente de información impagable para documentarse y crear nuevas propuestas que les permitan guiar a sus espectadores para que conozcan cómo los creadores de superhéroes se inspiran en conocimientos físicos, químicos, cuánticos... para poner a volar a "Superman" o a escalar edificios a base de tejer telas de araña a "Spiderman", con este último personaje, centrado en cómo los arácnidos producen las telas de araña y las expulsas de su cuerpo. Y es que a través de "esos poderes llegamos a la base científica real", remarca Allan . El universo Star Wars zamorano Sin embargo, la temática no solo se queda en este área de la filmografía friki, "hemos grabado un podcast sobre la ropa que llevamos, por qué es mejor usar unos colores u otros según la temperatura; qué tipo de tejidos", indica Alba. La reproducción asistida es la última charla de formato libre que grabó, "la hilé con "Mamma Mía" porque la protagonista no sabe que tiene tres padres y planteo que esa posibilidad podría no darse, pero sí tener dos madres biológicas y un solo padre biológico". Y Alba se deleita en la explicación.