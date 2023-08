"Muchos malos hábitos se previenen con una buena educación en actividad física"

La nueva presidenta del Colegio Oficial de Educación Física y Deporte de Castilla y León es zamorana y tiene la cartera llena de proyectos para mejorar la profesión. Cristina Vaquero Matías "salta" de la vicepresidencia del COLEF a ser la máxima responsable de un organismo en el que apuesta por reforzar el valor del trabajo de todos sus compañeros, para lo que va a intentar conquistar nuevos campos y reivindicar la regulación de la profesión.

–¿Supone un reto en su carrera el asumir la presidencia del Colegio Oficial de Educación Física y Deporte de Castilla y León?

–Después de llevar cuatro años como vicepresidenta, para mí es un reto muy importante. Creo en la labor que hacemos desde el colegio y me gusta mucho la actividad física. Tengo en mente una serie de objetivos que, en caso de conseguirlos, sería para mí una gran satisfacción personal. Y es que todavía hay mucho por hacer en torno a la actividad física, además de mucho desconocimiento. Se tiene que reconocer nuestra labor y necesitamos una regulación profesional, así que hay mucho camino en estos cuatro años de mandato.

–¿El haber sido cuatro años vicepresidenta quita un poco el vértigo a esta nueva andadura?

–Esa experiencia previa me ha dado más confianza. Además, me llevaba muy bien con el anterior presidente, que era compañero de promoción y una gran persona. De él he aprendido muchísimo y tenemos una forma de actuar muy similar, sí que seguiré esa misma senda. Por otro lado, ya conocía cómo funcionaba todo, así que no es como empezar de cero, a pesar de que soy la única que se mantiene de la anterior junta directiva.

–Así que es una junta prácticamente renovada.

–Y paritaria, porque está compuesta por tres hombres y tres mujeres. Además, están representadas la mayoría de las provincias de Castilla y León y los distintos sectores, no solo el educativo, sino también del campo de la gestión o el de la salud. Y nuestra vicepresidenta, María Perrino, has sido directora general de Deporte en la Junta de Castilla y León.

Nueva etapa

–¿Qué objetivos se marca en esta nueva etapa?

–El principal quizá sea el de fomentar la colegiación. En la actualidad tenemos 700 que se encuentran trabajando, porque además en el colegio está el grupo de precolegiados, que todavía están estudiando, y los honoríficos, ya jubilados. Los ejercientes pagan su cuota y, aunque es verdad que hemos crecido bastante en los últimos años, creo que debería ser un número más alto, teniendo en cuenta que Castilla y León es una comunidad muy grade. Lo que pasa que todavía la gente no es consciente de lo importante que es estar colegiados.

–¿Se plantea alguna reivindicación específica en materia de educación?

–Una por la que más estamos luchando es la de conseguir la tercera hora de Educación Física a la semana, que reconozco que es un poco complicado, aunque se seguirá intentando. Otro objetivo es lograr una optativa de 2º de Bachillerato, porque en ese curso Educación Física no existe como tal, pero sí que hay una alternativa de optativa que la puede implantar la comunidad autónoma, de cuatro horas a la semana, que se llama Actividad Física y Salud. Es una materia que ya está dándose en otras comunidades. En Castilla y León la hemos propuesto y, en principio, no ha estado mal vista por parte de la Junta, aunque no se termina de aprobar. Otra alternativa sería que los propios colegios la propusieran como proyecto de centro, porque además es algo que nos demandan muchos alumnos y padres. Si termino mi legislatura y consigo esto, me daría por satisfecha.

–Lo que sí que está cerca de ser una realidad es que los ciclos formativos de FP Básica tengan Educación Física.

–Recientemente, se presentó una Proposición No de Ley para incluir la optativa de 2º de Bachillerato y esta de FP. PP y Ciudadanos votaron en contra de la primera, pero hubo unanimidad en que se incorpore la Educación Física en la FP Básica. Se ha aprobado la PNL y ahora estamos pendiente de una reunión con Educación para ver qué ocurre. Queremos que se lleve a cabo, aunque sea ya en el curso 2024-2025. Se trata de alumnos de entre 15 y 17 años y hacer deporte a esas edades les va fenomenal.

–¿Algún otro objetivo conquistado en materia educativa?

–Los profesores de Educación Física ya podemos impartir la asignatura de Anatomía Aplicada, optativa de 1º de Bachillerato que, hasta la fecha, solo podían dar los profesores de Biología.

Más allá de la enseñanza

–¿Qué demandas hay para el resto de profesionales de la Educación Física que no se dedican a la enseñanza?

–Queremos luchar contra el intrusismo laboral, porque, por ejemplo, hay muchos trabajadores de gimnasio que acuden al colegio denunciando que sufren competencia desleal con gente que no tiene la titulación adecuada y está trabajando en el campo de la actividad física, con el peligro que puede suponer para la salud de las personas que realizan la actividad. También estamos luchando ahora por la regulación profesional. En Castilla y León se aprobó la Ley de Actividad Física y Deporte en 2019, pero falta que haya un reglamento que regule qué profesionales tienen competencias en cada actividad. Tras la aprobación de la ley de deporte nacional el pasado diciembre, se estipuló un plazo de seis meses para regular las profesiones, pero no se ha hecho todavía, ya que todo se ha ralentizado por el periodo de elecciones. Esa regulación ayudará a todos los profesionales, desde los que se dedican a entrenamiento, hasta el ámbito de la salud o trabajadores de gimnasio, para que cada uno tenga sus propias competencias.

–¿El intrusismo no es tan visible en el área de la educación?

–Relativamente, porque cualquiera se puede presentar a la oposición, siendo licenciado o graduado de cualquier especialidad. Por otra parte, en los colegios privados la normativa que han puesto sobre quién puede impartir Educación Física no está muy claro, lo dejan bastante abierto y puede darla un licenciado en otra materia. Pero es verdad que cada vez hay menos intrusismo en este ámbito.

–¿Tiene la sensación de que la Educación Física está siendo tenida más en cuenta por las administraciones en la actualidad?

–Creo que se va teniendo más en cuenta, aunque todavía queda mucho por hacer. Pero los cambios son visibles. Por ejemplo, en la nueva ley, en Bachillerato ya se encuentra dentro de las asignaturas troncales; antes se nos separaba, quizá para darle menor importancia. Ahora existen proyectos como el de Centros Saludables, llevado a cabo por la Junta, donde se ve que se valora la importancia de la actividad física y de la salud para la formación.

Colaboración con la sanidad

–Otro ejemplo es el Plan contra la Obesidad Infantil que se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora.

–Como zamorana, me siento orgullosa de que la ciudad sea pionera de este tipo de actividades, que lleva ya dos ediciones en marcha y con muy buenos resultados, trabajando juntos profesionales de pediatría, educadores físicos, nutricionistas o psicólogos en un trabajo interdisciplinar muy importante. En este sentido, otro de los retos que tengo en mente es que en Castilla y León se lleve a cabo la receta deportiva, que consiste en que el médico prescriba ejercicio y que luego seamos los educadores físicos los que lo llevemos a cabo para mejorar la salud. Ahora hay un Plan de Prescripción del Ejercicio Físico, con una importante subvención europea para poder llevarlo a cabo.

–¿Dejará la Educación Física definitivamente de ser una asignatura "maría"?

–Esperemos que sí, porque es una de las más importantes para la vida, se ha comprobado que es fundamental para la salud de las personas. El currículo además ha mejorado mucho, antes era sobre todo deporte libre y ahora tenemos muchísimos contenidos que les va a valer a los alumnos para su día a día. Muchas patologías que surgen por malos hábitos se podrían prevenir con una buena educación en actividad física, ganando en calidad de vida.