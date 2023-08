El ataque de un mastín a un niño de 11 años, con heridas, termina en el juzgado

El parte médico sobre las lesiones sufridas por un niño de 11 años terminará en los juzgados de Zamora después del ataque del mastín que atemoriza al vecindario de Muelas del Pan desde 2021. El perro se lanzó sobre el pequeño cuando este pasaba cerca de la casa del dueño del can. Se trata de la sexta acometida del animal a una persona en seis meses, con tres de ellas heridas por mordeduras, según denuncian los residentes en el municipio.

En este último caso, ocurrió el martes día 1 de agosto a las 12.00 horas cuando el animal no solo tiró al suelo menor de 1,58 metros de altura aproximadamente, quien terminó "con tres heridas en la espalda, en el lado derecho", aunque no graves, y "con la camiseta rasgada", según testigos presenciales.

Las consecuencias podrían haber sido mucho más relevantes si el griterío del chaval, de su abuela y de una vecina no hubieran puesto en alerta al dueño del mastín que salió en su busca. El hombre se dirigió hacia donde estaba desarrollándose el suceso, "empezó a gritar al perro y se hizo con él pero cuando el niño estaba ya estaba tirado en la calle" por la arremetida del animal, de tres años y un tamaño considerable, que le derribó.

La embestida pilló por sorpresa al chaval, que se dirigía a realizar unas compras, "el perro estaba echado y, de repente, se lanzó a por el niño que corrió calle abajo", comenta otra de las testigos consultadas por este diario, que afirman que el mastín tiene tanta fuerza que, aunque lo tenga atado a la puerta de la vivienda, rompe la cuerda o arranca la cadena. La familia del pequeño lesionado fue a urgencias para que el médico le examinara y le curara las lesiones.

Sin respuesta de las autoridades

El centro de salud está obligado a remitir un informe sobre las lesiones a los juzgados de Zamora, si bien los vecinos no comprenden por qué las autoridades no toman cartas en este asunto que puede acarrear una desgracia de mayores consecuencias, máxime después de los numerosos percances que ha provocado el mastín, con dos mujeres, una anciana, que "sufrió un mordisco en la canilla", el talón de Aquiles; y este menor herido el martes.

La semana pasada, la víctima fue una visitante de Madrid, a la que alcanzó a la altura de la cintura, en el lado derecho, donde le causó una lesión, apuntan las misma fuentes. Algunos han tenido más suerte y han podido escapar corriendo, agregan.

Tras el incidente con el menor de 11 años, el dueño aseguró a sus convecinos "que lo llevaría a la perrera, pero ahí sigue el perro. Ahora, lo tiene en su casa encerado", a la puerta ya no lo deja. Sin embargo, la paz del pueblo se altera en cuanto asoma el can con su dueño. Un lugareño recuerda otro incidente en la calle, cuando su dueño lo tenía amarrado, pero con suficiente holgura como para que pudiera tirarse hacia un niño pequeño que iba de la mano con su padre, quien "lo levantó en el aire y consiguió interponerse de milagro entre el perro y su hijo".

Invade las zonas de recreo: "Todos tenemos miedo"

"Por la noche, este hombre suelta al mastín, hacia la una o una y media de la madrugada", indica otra persona de Muelas del Pan. Los paseos diurnos de este vecino con su mastín pueden llegar, "a veces, hasta el depósito del agua del pueblo o hasta al Cristo, lugares por los que andamos mucha gente caminando; y por donde los niños también van en bicicleta. Todos tenemos miedo", concluyen los afectados.

"Estamos alborotados porque no sabemos nunca dónde puede estar el mastín", declara otro residente, "antes lo veías a la puerta, pero ahora se mete entre la pared de la casa y una furgoneta y no lo ves, pero él se levanta y va hacia ti".

No dudan en calificar al animal de "agresivo siempre" y, aunque han comunicado a la Guardia Civil esta difícil situación que impide un disfrute tranquilo del pueblo, los agentes les han informado de que "debe haber una denuncia". Sin embargo, "cuando se puso la primera denuncia por un ataque del animal a un vecino, los agentes preguntaron si había mordido" a la víctima, "dijimos que no pero que no podíamos salir de casa porque se tira a la gente. No sabemos más".

El perro, blanco y negro, llegó a Muelas en pandemia con apenas un mes, cuando su dueño lo halló en el campo, pero si no le enseñas...", reflexiona otra vecina.