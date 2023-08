Los usuarios del tren Zamora-Madrid estallan ante la venta de billetes a cien euros en agosto

Las alarmas han saltado entre los usuarios del transporte ferroviario al comprobar cómo viajar de Madrid a Zamora en este mes de agosto puede llegar a costar hasta cien euros en un billete básico de un solo trayecto. Es la consecuencia de la denominada tarifa comercial dinámica, que no es otra cosa que la adaptación del sistema utilizado por las aerolíneas para flexibilizar la oferta y hacer los tickets más baratos, siempre y cuando se compren con una antelación tan solo presupuesta a los turistas. Si una emergencia médica obliga al ciudadano a trasladarse a la capital de España para unas pruebas la próxima semana, lo más probable es que tenga que poner mucho dinero encima del mostrador de Renfe para viajar en tren u optar por llevar su vehículo particular, con el que le saldrá el viaje mucho más económico. Una "aberración" en toda regla para las asociaciones que luchan desde Castilla y León por un modelo de transporte de viajeros público, de calidad y con precios razonables.

"Hay una cosa que todos los políticos deberían saber y es que la mayor parte de los usuarios de Renfe en esta tierra somos trabajadores, no turistas". Carlos Perfecto es el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, organización que lleva años luchando por dignificar las condiciones del sistema ferroviario en la comunidad autónoma. De una manera muy didáctica, explica cuál es el problema al que se están enfrentando los ciudadanos en este verano. "La tarifa que tiene ahora mismo el corredor de Zamora es la famosa tarifa comercial dinámica, que es una aberración", adelanta. "Lo que hemos hecho es copiar la tarifa comercial de las aerolíneas de bajo coste y aplicarla a un sistema de transporte público, lo cual no tiene sentido bajo ningún punto de vista", razona.

La tarifa dinámica consiste, en definitiva, en que el sistema detecta que existe menos oferta de plazas cuanto más cerca esté la fecha del viaje, de manera que el billete se encarece hasta los ridículos precios por encima de los cien euros que figuran a día de hoy en la web de Renfe. "Eso puede tener sentido para los turistas, pero no para los zamoranos normales que no tienen una bola mágica para saber cuándo tendrán que ir a Madrid al médico o a cualquier otra cosa", analiza Carlos Perfecto. "Nosotros pagamos impuestos para tener un servicio que nos garantice estabilidad, seguridad y posibilidad de viajar a un precio razonable; esto es Renfe, no es ningún operador privado que deba estar sujeto a cuestiones puramente comerciales", denuncia el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León.

Un modelo pensado para el turista y en el que pierde el ciudadano

La creación de los abonos para usuarios habituales y la declaración de Obligación de Servicio Público fueron dos hitos que permitieron beneficiar a quienes utilizan el transporte ferroviario para trabajar en Madrid y seguir viviendo en Castilla y León. No obstante, el transporte ferroviario es también utilizado por no pocas personas que tienen que ir puntualmente a la capital de España a hacer gestiones y que sufren en sus bolsillos las consecuencias de carecer una fecha fija de viaje. "Con la tarifa dinámica, están obligando a las personas a hacer cábalas sobre sus vidas a tres o cuatro meses vista y eso no puede ser", apunta Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León. "Si fueran turistas, vale, pero esto es un servicio público, no un operador privado, así que nos encontramos ante algo imposible de asumir", añade.

La organización de usuarios se ha reunido con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que han transmitido la necesidad de ajustar o suprimir esta tarifa dinámica. Una reivindicación que han extendido ante la Junta de Castilla y León. "Y todo esto, sin entrar en las opciones de suplementos: que si llevas maleta, que si quieres ventana, que si mejor pasillo… ¿Estamos locos? Cómo me vas a cobrar un suplemento del 30% por llevar una maleta", se queja Perfecto. "Parece un servicio privado bajo el paraguas de lo público y eso es un marco que no se tiene que dar en una tierra como Castilla y León", ahonda.