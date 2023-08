Los pisos turísticos duplican su oferta en la provincia de Zamora en los últimos cinco años

El modelo de los apartamentos turísticos se instala poco a poco en la provincia de Zamora. Aunque a menor velocidad que en el resto del país, los principales focos receptores de visitantes de este territorio han visto crecer este formato de alojamiento hasta duplicarse durante los últimos cinco años. La salida del coronavirus fue un acicate para los propietarios de pisos que vieron aquí una oportunidad de negocio que aprovechar. A pesar de que existe cierta regulación por parte de la Junta de Castilla y León, que incluso lleva un registro de espacios, los profesionales del sector siguen mirando con recelo a este tipo de actividad. Y no es parra menos. En los seis primeros meses del año, esta opción ha sido escogida por 4.730 viajeros que han sumado entre todos 11.566 pernoctaciones.

Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan una consolidación de este modelo de alojamiento turístico que se desmarca de los hoteles, hostales y casas rurales. Los apartamentos son una opción en pujanza en grandes ciudades y principales destinos a nivel europeo, pero en Zamora todavía son minoría. De acuerdo con los datos aportados por este análisis, existen en el conjunto de la provincia 154 apartamentos dados de alta en los registros oficiales. Pese a que entre todos ellos dan capacidad para 540 plazas, cifra irrisoria en comparación con el ámbito hotelero, la realidad es que cada vez más visitantes buscan este tipo de espacios para sus escapadas cortas de fin de semana o puentes festivos.

La evolución durante los últimos ejercicios ha sido al alza. Tan solo hay que comparar cómo estaba este modelo hace un lustro para ver que no son pocos los zamoranos que se han subido a la ola triunfadora de los pisos turísticos. En el año 2018 se contabilizaban 102 apartamentos con 380 plazas; unas cifras que no han dejado de incrementarse año tras año hasta situarse en los guarismos anteriormente mencionados. Lo que no genera este sistema es empleo. Si hace cinco años se calculaba la existencia de unos 26 puestos de trabajo asociados a estas casas, ahora la cifra ha ascendido hasta los 44. Una persona para cada cuatro apartamentos turísticos.

La Junta de Castilla y León lleva un registro de viviendas de uso turístico desde el boom que se produjo hace ahora una década. En la provincia de Zamora, esta lista contabiliza hasta 383 lugares en los que poder alojarse lejos del circuito hotelero, aunque conviene señalar que la administración autonómica no distingue entre apartamentos, bungalós o cabañas. Estas últimas, modelo consolidado en zonas de la Sierra de la Culebra, la Carballeda o Sanabria, no suelen entrar nunca a formar parte del grupo de apartamentos turísticos, aunque la comunidad autónoma así lo haga.

El Instituto Nacional de Estadística ha ofrecido datos extendidos de los alojamientos turísticos no hoteleros en los que se incluyen, además de los apartamentos, los cámpines, casas rurales y albergues. De acuerdo con las cifras aportadas, el pasado mes de junio se produjo un descenso del 3% respecto al año inmediatamente anterior, aunque en los seis primeros meses de 2023 ya se superaron las cifras previas a la pandemia del coronavirus. Los precios de los apartamentos subieron un 9,3% en junio con respecto a ese mes del año pasado; los cámpines, un 4,9%, y las casas rurales, un 5,1%. La estancia media descendió un 2,1%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero. En junio se ocuparon el 35,1 % de las plazas ofertadas en los apartamentos turísticos, tasa que llegó al 38,6% en fin de semana. Un 67,1 % de las noches consumidas en los apartamentos las hicieron extranjeros, sobre todo británicos, seguidos de alemanes.

Los cámpines registraron una caída del 0,4 % en el número de noches, con un descenso del 4,1% en las de residentes, en tanto que las de no residentes subieron el 6,4%. En junio se ocuparon el 40,6 % de las parcelas ofertadas y en fin de semana la cifra se incrementó al 43,8%, un 6% por debajo de un año antes.