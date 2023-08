Tránsito de Zamora: nombre de muchas, patrona de nadie

La Virgen del Tránsito tiene ya todo listo para su festividad del 15 de agosto, con una serie de actos centrados sobre todo en la novena, el día grande con el obispo, Fernando Valera presidiendo la misa solemne y la veneración de las sandalias al día siguiente, todo ello en el convento del Corpus Christi.

De hecho, la Virgen Dormida, que representa el momento en que Nuestra Señora está a punto de iniciar el Tránsito al cielo, no suele salir del convento del Corpus Christi más que en ocasiones muy especiales, normalmente para echar un mano en caso de petición eclesial o calamidad pública, graves catástrofes como pandemias, sequías o la Guerra Civil. No llega a dos decenas estas ocasiones a lo largo de la historia, la primera en 1693 para ir en procesión a la Catedral, la última en 2019, por el 400 aniversario, que rememoró la aparición de la Virgen, realizada por dos ángeles según la leyenda.

ACTOS DEL NOVERNARIO

El 6 de agosto se celebran las vísperas con rosario, eucaristía y salve cantada en el Convento de Tránsito.

Del 7 al 15 de agosto tendrá lugar la novena a la Virgen del Tránsito, con eucaristías a las 9.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas, y además a las 20.00 horas rosario, novena, eucaristía y salve. Novenas hasta las 21.45 horas.

Es el programa para todo el novenario, que se completa, el día 14 a partir de las 22.00 horas con la Vigilia Adoración Nocturna.

El día 15, festividad de la Virgen de la Asunción, las eucaristías se han fijado para las 9.00, 10.00, 11.00 y 13.00 horas, además de la solemne de las 12.00 horas que preside el obispo diocesano, Fernando Valera.

Toda la tarde permanecerá expuesto en Santísimo, a las 19.30 se celebran vísperas, rosario, novena y eucaristía, seguidas de novenas.

Finalmente los actos concluyen el día 16 de agosto con las eucaristías de acción de gracias a las 12.00 y las 20.00 horas y la veneración de las sandalias.

No es patrona de nada

Popularmente se cree que la Virgen del Tránsito es la patrona de la diócesis, idea que desmiente el propio convento del Corpus Christi, en cuya web oficial se puede leer lo siguiente: «Desde el primer momento la relación entre el convento del Corpus Christi y la ciudad de Zamora ha sido de cariño y devoción, sentimientos inspirados principalmente por la imagen de la Virgen del Tránsito".

"No obstante, indica, aunque se ha pretendido, a partir de 1950, declarar a la Virgen del Tránsito como patrona de Zamora, en sustitución de la Virgen de la Concha, este deseo de muchos no ha sido logrado. Tampoco se ha reconocido oficialmente como patrona de la diócesis. Títulos aparte, no cabe duda de que esta imagen está vinculada desde su origen a los zamoranos entre los que despierta hasta la actualidad gran fervor».

De hecho es Zamora la provincia del país con más mujeres que se llaman Tránsito, seguida de Córdoba y, a más distancia, León, Valladolid o Barcelona.