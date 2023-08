Peromato y el grupo Huckleberry: El ritmo de la inclusión

"La música ayuda a mi autoestima, ir a los ensayos fortalece mi personalidad", señala Miguel Palacio. "Yo aporto a la música corazón y alma y ella me tranquiliza y me pone contento en los días tristes", añade su compañero José Benaches. "Me gusta poder conocer a gente de fuera de nuestro entorno que también está en contacto con la música", confiesa Rocío Alijas.

Un proyecto inclusivo sobre "Músicas sin barreras", seleccionado para el Art for Change de La Caixa en Zamora Los que hablan son miembros del coro de la Asociación Cultural Peromato, participantes en el proyecto "Música sin barreras", una propuesta que este colectivo —que trabaja con personas con alguna discapacidad mental— desarrolla junto a los miembros del grupo zamorano Huckleberry, promotores de esta singular iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa. Una veintena de propuestas La entidad, en su convocatoria "Art for change" eligió la propuesta zamorana junto a otras 19 ideas de toda España que tienen en común el apostar por proyectos artísticos de diferentes disciplinas —desde artes plásticas hasta fotografía, teatro o incluso danza, además de música— que fomentan el papel activo de colectivos en situación de vulnerabilidad y le otorgó una ayuda de 18.220 euros. El proyecto con sello zamorano "plantea una colaboración entre músicos, con o sin discapacidad, en un proceso creativo que consiste en la composición de un repertorio de canciones que representen las barreras, tanto en el entorno físico y social como cultural, con las que se encuentran diariamente las personas que tienen alguna discapacidad". Una de las componentes de Huckleberry, Elisa Encinas, que cuenta con una gran experiencia de trabajo con diferentes colectivos vulnerables, recuerda que el primer paso de este proyecto fue reunirse con todos los aspirantes a participar para realizar un casting. Se buscan interesados por la música en Zamora Afinidades y estilos "Creamos los grupos en función de las afinidades y estilos musicales de cada uno y, a partir de ahí, cada uno comienza con la composición de la canción desde cero, donde se apoyan entre ellos para ir avanzado", destaca, añadiendo que, basándose en evidencias científicas, esta forma de trabajar puede ser realmente positiva para ellos. "Solo a nivel creativo y personal, ayuda a explorar sentimientos y sensaciones que no entendías que la música te ayuda a desentrañarlos, buscando una forma especial de expresarlos", explica. Este proyecto no solo está descubriendo facetas nuevas a los participantes, sino también a otros músicos zamoranos que colaboran en su desarrollo. "Está siendo muy bonito participar en el proceso creativo, ver cómo ellos expresan las barreras a las que se enfrentan por tener una enfermedad mental, pero dándote cuenta de que es algo que también sentimos el resto. A todos nos une esa vulnerabilidad", asegura Rebeca Mostajo. Arte y cultura para la inclusión en Zamora Por su parte, Cecilia Serrano añade que "es gratificante que se vea incluidos como uno más, ver que son músicos como tú fortalece su autoestima". Una experiencia que ya conocen, puesto que es habitual que ensayen y ofrezcan conciertos con el coro de la escuela zamorana Musikea. Oportunidades de participación Desde la Asociación Cultural Peromato, Claudia Serrano añade a la finalidad principal del proyecto de generar oportunidades de participación en el ámbito musical para personas con alguna discapacidad la de "provocar sensibilización en torno a la propia discapacidad, puesto que las letras de la canciones, creadas por ellos, hablan de esas barreras que tienen en su día a día". Además de la voz, estos participantes aportan su conocimiento en instrumentos como guitarra, bajo, piano o timbales. Será en septiembre cuando todas las formaciones musicales tengan un encuentro en el centro Peromato para poder escuchar los avances de las canciones de todos los compañeros, lo que les ayudará también a ir perfilando el espectáculo que quieren celebrar en diciembre, donde presentarán en el Teatro Principal este proyecto, con todos los grupos subiendo al escenario y cantando este repertorio tan especial que nace del corazón.