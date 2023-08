Miguel Martín es el encargado esta noche de poner el broche final al ciclo de "Noches de humor" con un monólogo en el que la gran mayoría se verá representada.

–Llega esta noche a Zamora con su monólogo titulado "Rockandroll", ¿qué se va a encontrar el público?

–Es un espectáculo donde estaré un buen rato explicando cosas de la vida que nos pueden pasar a cualquiera. Intento jugar con las desgracias que compartimos, obviamente las leves. A eso me gusta añadirle, además, un poco de surrealismo, para jugar con el público, con el que suelo también interactuar, si es posible.

–¿Las pequeñas desgracias de la vida que nos unen a todos es una de las mejores inspiraciones para un cómico?

–Por supuesto. Creo que coger el periódico todas las mañanas y ver lo que pasa en todo el mundo es muy inspirador. A veces, de hecho, la realidad supera la ficción y todo eso es muy aprovechable. Luego también es interesante ver cómo se comporta el ser humano, cayendo siempre en los mismos tópicos, tenemos maneras muy similares de comportarnos. Con todo eso es con lo que trabajo.

–Lo mete en su batidora del humor y hace su magia.

–Eso es (risas), te llevas esas anécdotas un poco a tu terreno y las enfocas contigo como protagonista, de una manera más personal. De esta forma, la gente se puede ver reflejada luego más fácilmente. Pero el objetivo principal de este espectáculo es pasárselo bien, salir de casa, echarse unas risas y volverse reído y más relajado.

La mejor terapia

–¿Es una terapia recomendable el saberse reír de uno mismo?

–Creo que al final es importante saber reírnos de nosotros mismos, y más en los tiempos que corren, que parece que estamos todos con la piel demasiado fina. Si empiezas riéndote de ti mismo, tienes algo ganado y el público empatiza rápidamente contigo.

–Su currículo como humorista es bastante extenso: radio, televisión y "stand up", siendo locutor, guionista y hasta reportero. ¿Cuándo supo que dedicarse a hacer reír a los demás era lo suyo?

–Todos, en el fondo, tenemos sentido del humor, aunque hay algunos que lo saben explotar mejor. Lo mío fue realmente casualidad, porque estaba haciendo otras cosas. Trabajaba en producción y, de repente, me vi haciendo una sección de música con humor y luego empecé a hacer reportajes. Pasó poco más de un año y me fichó "Caiga quien caiga", para continuar luego en el programa de Buenafuente. En radio, también he estado en el programa "Anda ya", de Los 40 Principales. La verdad es que me lo he pasado bastante bien estos últimos 16 años, así que no me pienso quejar (risas) y espero poder seguir disfrutando tanto mucho tiempo más. Lo que venga, bueno será.

La escuela de la televisión

–Comentaba que ha estado trabajando en programas pioneros del humor como "Caiga quien caiga" y con grandes profesionales como Buenafuente. ¿Fueron dos buenas escuelas para aprender los entresijos de su oficio?

–Es un entrenamiento a marchas forzadas el estar en la televisión, porque al final te sueltan ahí ante los leones y tienes que llevar material y contenido a la productora. Lo bueno es que siempre intento tomarme las cosas con humor, así que me proponía el no sufrir mucho con algunas experiencias. De repente, me veía en sitios inverosímiles, pero la única opción era echarle morro y tirar hacia adelante. Y al final todo esto te enseña a buscarte la vida allí dentro con lo que tienes. En el programa tienes herramientas para poder entrar a sitios o contactar con gente, pero si falla esto, hay que pensar otras cosas, por lo que estas experiencias me enseñaron a aprender a buscarme la vida.

–En este último año ha vuelto a la radio con el formato más transgresor de "Hora ventipico". ¿Cómo se ha sentido de nuevo en ese medio?

–Yo ahí soy el reportero del programa y llevo varias informaciones al mes. Jugamos mucho con la actualidad y es un programa que te da más libertad, porque estamos menos encorsetados con órdenes. Ya sabemos qué tipo de programa es y podemos desbarrar un poco más y eso es algo que no pasa todos los días. Es de agradecer que confíen así en ti y además somos un equipo que trabajamos muy bien juntos, así que estamos muy contentos con cómo ha ido. Por otra parte, estamos empezando con el show en directo del programa y hacemos un pequeño espectáculo de monólogos donde hago alguna variedad más. Se nota el buen ambiente y lo bien que nos lo pasamos, así que esperamos aguantar muchos años más.

–¿Habrá entonces "Hora ventipico" recorriendo España?

–De momento lo estamos haciendo en Madrid pero con el tiempo quizá se haga y Zamora tampoco está tan lejos.

Un país con menos humor

–Desde su experiencia como humorista, ¿cree que se ha perdido un poco la libertad de reírse de cualquier cosa en los últimos años?

–Sí que se nota que todo está un poco más tenso y la gente se moleta más rápido. Creo que hay que ver la evolución con el tiempo. Por ejemplo, hay chistes de Martes y Trece que ahora mismo no se podrían contar. Nosotros mismos nos podemos autocensurar en algunas cosas, pero, al final, se trata de encontrar tu línea y hacer lo que te apetezca, porque si estás siempre mirando lo que van a pensar o a quién vas a poder molestar, te cortas la alas. Ya que tenemos este pequeño oasis, hay que aprovecharlo, porque no es fácil escribir, crear y contentar a todo el mundo. Siempre se pueden pedir disculpas si ocurre algo realmente grave.

–A Zamora llega con el formato de "stand up". ¿Se siente cómodo frente al público o prefiere escudarse detrás del micrófono de la radio o la cámara de televisión?

–Qué va, lo llevo muy bien y me siento muy cómodo con este formato. Me parece que es mágico poder estar ahí con la gente. No es, ni mucho menos, enfrentarte a ellos, sino poder compartir un rato contándoles mis cosas. Después, ese personaje te lo comprarán o no, pero creo que se suele generar un vínculo y un momento especial, porque es algo que no se va a volver a repetir. Así que voy con la intención de pasar esta noche en Zamora un buen rato con los que acudan a verme.