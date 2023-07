La provincia de Zamora debe afrontar la jubilación de 265 médicos y 317 enfermeras durante la próxima década, y la situación no podría ser más preocupante. El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha señalado que el problema es grave, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria, porque la tasa de reposición no será suficiente, al menos, hasta el año 2028. No obstante, Atención Primaria no es la única perjudicada, sino que el asunto se extiende como una mancha de aceite hasta un total de 17 especialidades. Tales son los casos de Anestesiología y Reanimación, Radiología o Urología, con tasas más bajas de lo normal. A todas ellas habrá que añadir, además, Ginecología y Dermatología, donde no existe tasa de reposición alguna.

Las necesidades son tan imperiosas tanto en Castilla y León como en el conjunto del Sistema Nacional de Salud que será necesario abordar una planificación generalizada para todo el país. "La planificación debe ser a nivel nacional; nosotros vamos dando pasos, pero realmente lo que puede hacer una comunidad autónoma no garantiza la resolución del problema", ha indicado el consejero. "Eso hay que discutirlo a nivel central", reitera Alejandro Vázquez, antes de pedir una nueva convocatoria extraordinaria e "histórica" para los MIR de Medicina de Familia. "Cuando tienes un problema, en este caso un problema de médicos de Familia a nivel nacional, hay que poner todos los medios y todos los recursos; hay que utilizar al máximo todas las capacidades docentes de todas las comunidades autónomas y volver a sacar una convocatoria", ha defendido. Alejandro Vázquez quiere llevar este asunto al próximo Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al respecto, ha recordado cómo en su día solicitó relajar las condiciones de acreditación de ciertas unidades docentes, por ejemplo, las rurales, que exigen tener cuatro tutores para poder estar acreditadas, cuando en no pocos consultorios de los pueblos resulta muy complicado. Mientras llega una solución nacional, el consejero de Sanidad defiende la aplicación de medidas de choque como puede ser el plan de fidelización de Médicos Internos Residentes, que ha permitido incorporar este año a 263 especialistas con contratos de tres años frente a las 74 plazas adjudicadas hace exactamente doce meses y, además, con cincuenta especialistas que se han formado en otras comunidades autónomas y han elegido trabajar en Castilla y León. Abrir el programa a médicos de fuera era una de las novedades de la convocatoria, como también compartir profesionales entre centros pequeños y de referencia.