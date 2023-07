"Queremos la declaración BIC para la romería de Zamora más antigua"

Belén Panero, de 47 años, informadora juvenil del Ayuntamiento, hermana por tradición familiar, desde el 1989 es desde este jueves nueva presidenta de la de la Cofradía de la Virgen de la Concha.

–¿Se estrenó en cargos directivos precisamente con Ricardo Flecha?

–Siempre ha sido hermana romera de fila, pero Ricardo me pidió que estuviera en su directiva y entré como vicepresidenta.

–En un mandato, este último nada fácil, por distintos motivos.

–Nos viene la pandemia y hay dos años raros. El primer año no fue la Virgen a La Hiniesta y estuvo presente en una bandera, una lona que le regalamos al pueblo vecino y el segundo año la llevamos pero en un medio de transporte. Luego la pudimos hacer al año siguiente a medio gas y fue cuando Ricardo empezó con la enfermedad.

–Este año 2023 ya le tocó hacer el camino como representante de la cofradía.

–Si, aunque Ricardo estuvo con nosotros en la ceremonia, la misa mayor de La Hiniesta y en la Cruz del Rey don Sancho, en la lectura del manifiesto que hizo Florián Ferrero.

–Uno de sus proyectos al frente de la cofradía es lograr la declaración de Bien de Interés Cultural para la romería.

–Es un proyecto que viene de esta anterior junta directiva que no nos ha dado tiempo de rematar. La intención es declarar la romería Bien de Interés Cultural inmaterial y trata de destacar su valor como romería más antigua de España y protegerla de cara a un futuro, posibles cambios de recorrido o lo que pueda pasar. Se trata de lograr un reconocimiento y unas ayudas. La antigüedad y la tradición son las claves; tenemos ya avanzado un informe que tendremos que rematar con su autor, Florián Ferrero, el historiador.

–¿En qué momento se encuentra la cofradía y la romería?

–La romería es popular y entonces es difícil diferenciar lo que es el hermano y el romero. En la cofradía somos 1.700, mientras romeros hay años que te puedes juntar con cuatro mil, cinco mil o seis mil personas. Queríamos valorar al hermano y estudiaremos de qué manera podemos hacerlo, aunque reconozco que es complicado. Al ser una romería popular no puedes dejar de lado al romero por cuidar más al hermano.

–¿Cómo sería, diferenciando por grupos o con alguna ventaja?

–No lo sé, eso sería difícil, porque va todo el mundo mezclado. Es como los cargadores de la Virgen de la Concha: hay un equipo pero al final puede cargar no sólo el hermano sino el romero, todo el que quiera. Es una romería popular y la Virgen de la Concha no deja de ser la patrona de Zamora. Por eso tenemos que trabajar con jóvenes y con niños para crear cantera, que no se pierda la tradición.

–¿Otros proyectos en mente?

Lo que funciona, mejor no tocarlo. Pero tenemos también que trabajar con San Antolín, la sede de la cofradía: necesitamos cambiar las campanas, el retablo, queríamos hacer una rampa en madera o piedra, como nos deje Patrimonio…pero son obras con las que económicamente la cofradía no puede y necesitamos ayuda. Ahora tenemos una rampa de chapa y queríamos hacer algo distinto, en madera o piedra.

Una campana de San Antolin, la Peregrina, está rajada, habría que refundirla o sustituirla

–San Antolín sí ha tenido algunas restauraciones.

–Sí, pero al ser una iglesia cerrada se deteriora. Tenemos dos campanas, la Concha y la Peregrina y esta última está rajada y habría que refundirla o sustituirla por otra. Son pequeños grandes proyectos, pero la Cofradía como tal no los puede asumir, como el retablo que es muy bonito, o un San José que tenemos que también habría que restaurar. Restauramos ya Virgen Peregrina con la ayuda de Caja Rural y eso haremos, buscar apoyos para ir sacando adelante las cosas.

–¿Cómo va a ser la fiesta de septiembre, tienen preparadas novedades?

–Habrá una serie de actos muy bonitos y completos. Hasta ahí puedo leer. Permítame que no avance nada hasta que realizamos la presentación oficial.

–Su Directiva, anunció, con un núcleo duro de personas que ya estaban y gente nueva. ¿A quién tiene por ejemplo de vicepresidente?

–Llevo a Sergio Ramos Montalbo de vicepresidente. Alberto García Soto es el administrador (tesorero), Luis Pérez Bartolomé el secretario, José Tomás Santiago el vicesecretario, Emeterio Aliste, el jefe de organización de la procesión o Alberto Salvadores de jefe de andas (jefe de paso), por citar algunos.