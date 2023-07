La gente, la tranquilidad o la naturaleza son algunos de los aspectos que terminaron por enamorar a este zamorano de adopción, que en Italia desarrollaba el voluntariado como carabinero, bombero o protección civil, y que ahora quiere seguir con ello, pero en la capital del Duero.

Por eso mismo, Marco pidió ayuda por este grupo de Facebook. Ante tal interés, los zamoranos se volcaron dándole distintas opciones, agradeciéndole su buena voluntad y sus ganas de colaborar con cualquier causa zamorana.

"No soy de Zamora, soy d Turín (Italia) hase 35 años qué estoy casado con una persona Maravillosa de Zamora y, cierto que Amo esta ciudad! Tenéis que perdonarme si no escribo bien ma pienso de preferir Zamora a Turín. Me gusta la gente, la tranquilidad que hay, la naturaleza y l’aire. Me faltan amigos sinceros, muchos me conocen como él italiano, mi suegro era Pasqual Martin él sastre de Balborraz en 35 años muchas cosas han combiado, y yo para lo qué pueda, quiero ser útil. En Turín soy carabinero voluntario, bombero voluntario, protección civil y tengo cursos de primo socorros. Si alguien sabe indicarme cómo y dónde presentarme me gustaría hacer también algo acqui. Muchas gracias a quien puede anudarme. Un abrazo fuerte, Zamora!"