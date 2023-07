Nuevo retraso en la obra del Museo de Semana Santa de Zamora

La empresa constructora del nuevo Museo de Semana Santa ha presentado alegaciones a la propuesta de rescisión de mutuo acuerdo del contrato con la Junta de Castilla y León, lo que está originando un nuevo retraso respecto a los planes iniciales para dar por resuelto el asunto y preparar una nueva licitación de los trabajos.

La directora general de Vivienda, María Pardo, ha explicado este miércoles en Zamora que tras la presentación de alegaciones “técnicamente ya no estaríamos hablando de una resolución del contrato de mutuo acuerdo”, pero en el fondo del asunto sí existe ese parecer favorable por ambas partes.

“El contratista presentó alegaciones y eso ha supuesto que técnicamente no se pueda entender que haya una resolución de mutuo acuerdo. No digo que no haya formalmente un acuerdo, que lo ha habido. Lo que pasa es que en el momento en que un ciudadano presenta un escrito de alegaciones jurídicamente ya no hay mutuo acuerdo”.

Desgraciadamente, indicó la directora general “nos ha supuesto un retraso con el que no contábamos, porque las condiciones son las mismas, la resolución va ser la misma, la previsión de nuevo contrato es la misma, pero nos supone un retraso porque hasta que no hay una fiscalización de la ejecución e las obras en Intervención y por tanto una resolución del contrato formal no podemos hacer una nueva licitación”.

El retraso, por tanto, “viene única y exclusivamente por esta circunstancia inesperada con la que no contábamos”

Son alegaciones técnicas. “Intuyo que lo que ha pretendido es garantizar que iba a cobrar lo que se le debía y poco más. Supongo que sus asesores jurídicos se lo habrán recomendado, pero la administración, la ciudadanía de Zamora y la resolución temprana de la obra ha sido un problema”.

Pretendemos aprovechar el mes de agosto, que ya es un mes malo, para hacer una nueva licitación, si conseguimos finiquitar el anterior contrato en unos días, eso tardará unos meses y calculamos que el inicio de las obras será posible en febrero de 2024.

V edición del Congreso ITE+·R

La directora general de Vivienda hacía estas declaraciones durante la presentación, junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el V Congreso ITE+3R de construcción y rehabilitación que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión de Zamora los días 2 y 3 de octubre, con el lema "Transformando ciudades y territorios".

La jornada, organizada por el Instituto de la Construcción de Castilla y León, con Felipe Romero como secretario técnico ha celebrado ese miércoles una reunión preparatoria en Zamora.