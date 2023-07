La moda se rinde al talento zamorano

María José Huertas Vega, la mejor sommelier de España y orgullosa hija de Zamora, se ha unido a un selecto grupo de mujeres inspiradoras para co-diseñar la colección "ByBy" de Pedro del Hierro. Esta iniciativa busca apoyar proyectos de emprendimiento femenino e impacto social, al tiempo que destaca la fuerza y el liderazgo de estas ocho mujeres únicas en sus campos de trabajo.

"Me llamaron un día y me contaron algo por teléfono que no entendí muy bien, pero parecía tener muy buena pinta, y así fue luego. Era el famoso proyecto ByBy de Pedro del Hierro", expresó María José, entusiasmada por formar parte de este innovador proyecto que tiene como objetivo potenciar el desarrollo de la mujer.

Reconocida con el Premio Raíz 2022, Nariz de Oro y el Premio Nacional de Gastronomía, representa el ámbito vitivinícola en esta colección. Su participación está vinculada con "Mujeres del Vino", un grupo que aboga por visibilizar el talento femenino en una industria históricamente dominada por hombres.

Las ocho elegidas pasaron un día junto a Pedro del Hierro, el diseñador, para confeccionar cada una su capa. La colección se desarrolla en torno al 8 de marzo, "Día Internacional de la Mujer". Además, todos los beneficios obtenidos con la venta de estas capas se destinarán a ocho iniciativas de emprendimiento femenino de impacto social.

María José Huertas detalló el proceso de diseño de su capa, revelando su pasión por la esgrima, la cual comparte con su hija y su deseo de plasmarlo en la prenda. "Quería que fuera una capa elegante y sobria. También añadir una espada o un símbolo sobre la esgrima", explicó la zamorana. La capa de corte americano cuenta con piedrecitas de Swarovski formando una espada en el brazo. Además, quiso añadir un forro granate con copas de vino.

La sommelier, cuya trayectoria profesional estuvo inicialmente enfocada en la Ingeniería Agrícola, cuenta cómo se enamoró del mundo del vino. "No sabía qué hacer y me empezó a encantar el tema del vino. De hecho, en mi proyecto fin de carrera hice una bodega apoyándome en "Fariña" la bodega toresana".

Después de iniciar su carrera como azafata en la recepción del casino de Madrid, María José recibió la propuesta de convertirse en sommelier, la cual aceptó sin dudar. Con el tiempo, adquirió una gran experiencia en el mundo del vino, realizando cursos y participando en eventos internacionales. Actualmente, con 22 años de trayectoria en el casino de Madrid, también destaca por su participación en comités y catas en diferentes países.

La colección "ByBy" está compuesta por ocho capas, cada una representando la fortaleza y el carácter pionero de sus creadoras.

Desde el mundo del deporte, encontramos a la gimnasta olímpica Alejandra Quereda, quien ha sabido equilibrar una exitosa carrera como deportista con su dedicación a la medicina. La ciencia está representada por las investigadoras Pilar Mateo y Dido Carrero, cuyos trabajos tienen un impacto significativo en la sociedad. En el ámbito empresarial, la coach Celia Rivero aporta su experiencia y conocimientos.

El sector artístico está presente con la luthier electrónica Reyes Oteo y la artista visual Carlota Pérez de Castro, quienes a través de sus creaciones hacen un llamado a la inclusión y la dignificación de distintas expresiones culturales. Vicky Sevilla, la chef más joven con estrella Michelín, es el referente en el ámbito gastronómico, demostrando que la cocina no tiene género.

Cada una de ellas ha contribuido a diseñar las capas que conforman ByBy, plasmando su fortaleza y liderazgo en cada prenda. A través de estas creaciones, Pedro del Hierro busca dar visibilidad a la valía y al talento de las mujeres en distintos ámbitos.

La mentoría de mujeres reconocidas en el mundo de la moda y la comunicación impulsa el desarrollo de este movimiento, que se presenta como una poderosa herramienta para empoderar a las mujeres y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

La fecha de lanzamiento será en octubre y todas ellas estarán disponibles en las tiendas de Pedro del Hierro. El proyecto, puede seguirse en las redes sociales de la firma y en su página web, donde se comparten todos los detalles.

La colección ByBy no solo es una celebración del talento femenino, sino también un llamado a la acción para romper barreras, abrir oportunidades y construir un futuro en el que las mujeres continúen desafiando estereotipos y alcanzando nuevos horizontes. La moda se convierte así en una plataforma para inspirar y empoderar, demostrando que el liderazgo femenino es un motor de cambio y progreso en nuestra sociedad.