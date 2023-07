Elena Laguno releva a Victorio Lobo al frente de los veterinarios de Zamora

Elena Laguno Crespo es la nueva presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, en sustitución de Victorio Lobo que deja el cargo después de 20 años de desempeño, tras unas elecciones en las que concurrió una única candidatura.

"Me licencié con la especialidad de clínica en el 2003 en Cáceres y como me gusta viajar y me considero una persona de retos, es lo que ha hecho que mi vida laboral haya sido muy variada, desde irme a Austria a realizar prácticas hasta trabajar en Inglaterra tanto en mataderos como en clínica de pequeños animales", señala la presidenta, que ha impartido cursos de bienestar animal y seguridad alimentaria en distintas provincias de Castilla y León y actualmente trabaja en la Consejería de Agricultura y Ganadería tras su última etapa como veterinaria oficial como interina en Sanidad y otras comunidades autónomas.

Sustituye en el cargo a Victorio Lobo Carnero quien había entrado en el año 2003 en sustitución de Feliciando Ferández Cuerdo. Lobo, que paulatinamente dejará también sus puestos en la estructura autonómica se muestra satisfecho por el trabajo realizado, pero entiende que tras este largo periodo "hay que dar paso a gente nueva".

Continúa de la anterior junta de Gobierno el vicepresidente, José Manuel Alonso Arribas, encargado de los programas de erradicacion de enfermedades de rumiantes y de trazabilidad y actualmente coordinador de la SAC de Zamora. El secretario, Carlos Díez Valle, jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora, también procede de la junta anterior.

El vicesecretario, Ángel Redondo Eleno trabaja en el servicio de Sanidad de la Junta, aunque anteriormente ha desarrollado su labor en otros ámbitos, como el Centro de Selección y Mejora Genética de ovino-caprino de Castilla y León. La vocal de la sección Económica, María Teresa Juárez Blanco también repite de la junta anterior. Lleva el Servicio Técnico Veterinario de la Cooperativa Interprovincial de Ovino, la mayor cooperativa de primer grado del sector a nivel europeo y primera empresa de recogida de leche de ovino desde su centro de Villalpando.

Amelia Martín Cabrerizo, vocal de la Sección Social y Laboral es veterinaria de la Cooperativa Cobadu en el área de porcino, en el centro de inseminación y actualmente en gestión de procesos, formación, certificación y bienestar animal en ganadería. Finalmente, Mónica M. Moreno García, de la Clínica Veterinaria Kinditin y especialista en diagnóstico por imagen es la vocal de sección técnica.

Los miembros de la nueva y la antigua directiva, así como los expresidentes tuvieron ocasión de celebrar un almuerzo conjunto, que sirvió también como recuerdo a la compañera fallecida Carmen Fernández. El ya expresidente, indicó que "he tratado de trabajar con humildad" tanto en el cargo provincial como en su calidad de secretario autonómico de los colegios veterinarios de Castilla y Leon.