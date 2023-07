Las elecciones truncan uno de los fines de semana de más afluencia de turistas

Las elecciones generales han reducido a la mínima expresión uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario de los hosteleros zamoranos. La proximidad de la festividad de Santiago Apóstol, con puente en comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o la propia Castilla y León, había levantado buenas expectativas desde principios de año para estos cuatro días. Sin embargo, la afluencia de visitantes ha sido mucho menor de la inicialmente esperada y ni tan siquiera el voto por correo ha permitido darle la vuelta a una situación que ha caído como un jarro de agua fría entre los profesionales. Lo que pudo haber sido una muy buena ventana de recepción de clientes ha terminado siendo tan solo regular. Y eso, en un contexto de retracción económica, no dejan de ser malas noticias.

El presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería (Azehos), Óscar Somoza, ha lamentado que la política se haya entrometido en uno de los fines de semana más importantes del verano. "Con puente o sin puente, el fin de semana más próximo a Santiago siempre ha sido muy bueno para nosotros, pero nos lo han machacado", ha señalado. Y es que, los puentes de Castilla y León no son determinantes a la hora de valorar un incremento de la actividad, pero este era especial. "Estábamos muy pendientes de País Vasco y Galicia, donde también tienen festivo el día 25 y son los que nos hacen movimiento, pero finalmente no ha podido ser y el resultado ha pasado de muy bueno a solo regular", ha apuntado.

El contratiempo de las elecciones no impedirá, no obstante, que el verano mantenga las buenas previsiones que desde un principio sobrevuelan sobre el sector. "Tenemos buenas perspectivas, aunque todavía con los problemas de recuperación que llevamos arrastrando", ha indicado. Se refiere a esa retracción del consumo que está llevando a los ciudadanos a gastar menos de lo habitual. "Hay miedo porque los costes siguen siendo altísimos tanto en suministros como en la propia cesta de la compra; la carne, el pescado, todo lo del supermercado sigue al alza", ha expresado. El máximo representante de la patronal ha defendido que la gente "sigue teniendo ganas de salir", aunque mirando un poco más a la cartera. "En general está yendo bien, aunque no todos los días; nos estamos encontrando con picos los fines de semana, salvo este de las elecciones", ha añadido.

Durante la temporada estival, la comarca de Sanabria se convierte en el principal polo de recepción de turistas junto con la capital. Allí ha habido dos fines de semana muy fuertes coincidiendo con la concentración internacional de motos y la celebración de la regata en el Lago. Esta última, ha reconocido Somoza, ha beneficiado más a la restauración que a la hotelería. Desde el sector turístico reclaman a los municipios de la provincia que se activen para organizar eventos, porque es la forma de atraer visitantes. "Los ayuntamientos y las instituciones deben ser los principales promotores de eventos importantes. Al final, la gente cuando se sube en el coche siempre va a donde hay alguna actividad, nadie va a un sitio en el que no hay nada", ha apuntado Óscar Somoza.

El Lago de Sanabria es la principal playa de Castilla y León, pero con esto no basta. "Necesitamos alternativas, ocio paralelo. Hay que organizar eventos y también hay que seguir peleando por los proyectos importantes que puedan traernos más gente, como la comunicación que nos falta con Braganza o la llegada de la Alta Velocidad desde Portugal, ya sea por el norte o por el sur de la provincia", ha expresado el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería.

El verano de este año 2023 pasa por ser uno de los momentos cruciales de la historia reciente para el sector del turismo, puesto que de él depende consolidar la trayectoria de recuperación iniciada una vez concluida la pandemia sanitaria. Por el momento, las perspectivas para agosto son muy halagüeñas y los empresarios confían en poder cerrar una temporada estival con buenos números.