La brocha del Renacimiento

El próximo año la Agrupación Belenista La Morana celebrará sus bodas de plata y quería un regalo para la ciudad a la altura de este aniversario, vinculado, además, a su labor de difusión y promoción de la tradición belenista. El proyecto lo ha hecho realidad Carlos Adeva, a través de la iniciativa Zamora Variopinta —el plan de muralismo por la ciudad del Ayuntamiento— y el resultado no puede ser más espectacular: un inmenso dibujo que ocupa toda una pared de la Bajada de San Pablo, situada junto a la sede de la propia agrupación.

El motivo es una parte de la escena del Nacimiento, que se puede ver en el retablo de la Majestad que está en la Catedral de Zamora. "Me apetecía mucho enfrentarme a este reto porque, además, es una temática que a mí me va", reconoce el artista toresano, quien agradece que La Morana solicitara al Ayuntamiento que el autor de este mural fuera el propio Adeva. "Toda la propuesta estaba sobre la mesa y solo quedaba que yo aceptara", recuerda.

Una joya del Renacimiento

La imagen elegida es una auténtica joya del Renacimiento y con ese respeto la trató Adeva. "Es un detalle de esta parte del retablo que narra el nacimiento, porque había que adaptar la imagen de la mejor manera posible, para que quedara compositivamente bien", justifica el artista. Esto ha obligado a que, por ejemplo, la Virgen María parezca un poco desplazada del conjunto, mientras san José cobra un mayor protagonismo en la composición.

"La obra original es una auténtica maravilla", asegura el toresano, quien comenzó los primeros trazos apoyado en fotografías, pero que pronto se dio cuenta de que, para trasladar toda la esencia de esta pieza, debía ver el original en la Catedral. "En las fotografías no se apreciaban muy bien los detalles y cuando le iba a dar el color fui a verlo", explica el artista.

En la Catedral, frente al retablo, se dio cuenta de la gran obra que es. "La policromía es espectacular y quería respetarla a lo máximo", apunta Adeva, "porque si se iba a hacer quince veces más grande, el detalle tenía que ser mucho mayor", justifica sobre el proceso creativo para este nuevo mural.

Dos meses de trabajo

Esa ha sido una de las razones por las que Carlos Adeva ha tardado más de lo inicialmente previsto en terminar su última obra en Zamora. "Habría sido un auténtico sacrilegio no haber respetado su policromía y además, me conozco, yo no me habría quedado tranquilo, porque a mí me gusta hacer las cosas bien o no hacerlas", zanja con gracia sobre su manera de trabajar los murales.

Aunque es sobradamente conocido por la calidad de sus trabajos representando imágenes vinculadas a la Edad Media —en Zamora y en otras ciudades hay varios ejemplos—, confirma que era la primera vez que se "enfrentaba" a una obra del Renacimiento. Un reto con el que subraya que ha disfrutado mucho. "Para mí ha sido, aparte de exigente y duro, el trabajo que más he disfrutado por la dificultad que ha entrañado, cuidando cada pincelada con todo el detalle. He estado concentrado durante 49 días, así que ha sido todo un reto", considera.

A pesar del agua y el calor

A esta concentración hay que añadir las inclemencias meteorológicas que ha sufrido en este tiempo. "He tenido de todo, desde rachas de lluvia hasta un calor sofocante. La gente que pasaba por allí se quedaba asombrada de que siguiera pintando, pero lo cierto es que a las siete de la tarde ya tenía que parar, sobre todo por la posición del sol, que hacía pantalla y dejaba de ver", argumenta sobre su día a día brocha en mano.

Este "Nacimiento" es, además, la imagen de la Agrupación Belenista La Morana, por lo que situarla justo al lado de la sede le da mayor entidad. Aunque muchos zamoranos han podido ver el proceso que ha durado casi dos meses, es desde esta semana cuando el mural se puede ver en toda su plenitud, ya finalizado, para formar parte de la ya extensa ruta que se aglutina en la iniciativa municipal de Zamora Variopinta.