Hollywood recupera el brillo

El séptimo arte ha sido una fuente inagotable de entretenimiento y reflexión a lo largo de la historia, pero en los últimos años, la industria cinematográfica ha enfrentado un cambio radical que ha redefinido la forma en que experimentamos y consumimos películas. La irrupción de las plataformas de streaming ha desencadenado una auténtica revolución en el mundo del cine, llevando a los espectadores a una nueva era digital en la que el acceso a contenidos audiovisuales es más diverso y accesible que nunca.

En un año marcado por la huelga de guionistas, Hollywood continúa sacando cintas que llenan las salas de cine hasta la bandera, y como no podía ser de otra manera Oppenheimer y Barbie, dos de los estrenos más esperados del año, no han decepcionado. Tras el estreno de "Misión Imposible 7" y la vuelta a la gran pantalla de Indiana Jones, dos películas de géneros completamente diferentes han irrumpido en la taquilla y, los zamoranos no han tardado en abarrotar los Multicines para disfrutar en pleno julio de dos películas que apuntan, según la crítica, a ser las más importantes del año.

Cristopher Nolan, conocido por sus películas innovadoras y llenas de intriga, ha vuelto a deleitar a los cinéfilos con "Openhaimer". La cinta, que trata sobre el trascendental "Proyecto Manhattan" y la creación de la bomba atómica y todo lo que rodeo al científico que la creó, ha cautivado la atención del público y la crítica desde su lanzamiento. Con un elenco estelar que incluye a reconocidos actores como Matt Damon, Cillian Murphy y Emily Blunt. En su primer día en la gran pantalla, la película logró una impresionante recaudación de 10.5 millones de euros, dejando en claro que los cinéfilos estaban ansiosos por adentrarse en la trama histórica y atrapante que ofrece. Además, las expectativas se mantienen altas, ya que se espera que la cifra recaudada se multiplique por ocho. No es de sorprenderse, ya que el director ha demostrado en el pasado su habilidad para cautivar al público con películas como "Inception", "Interstellar" y la trilogía de "The Dark Knight".

Pero "Openhaimer" no está sola en su éxito, ya que otra película ha cautivado a la audiencia y llenado las arcas de su productora.

"Barbie", dirigida por la talentosa Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, en los papeles de Barbie y Ken, ha sido otro éxito en taquilla. La cinta, basada en la famosa muñeca de Mattel, ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la icónica figura. Con una taquilla impresionante, "Barbie" ha conseguido duplicar la recaudación de "Openhaimer" en su estreno, logrando un impresionante total de 22.3 millones de euros en su primer día en cines. Se espera que esta película no solo consolide la popularidad de la famosa muñeca, sino también se convierta en un gran negocio para Mattel, ya que se pronostica que la empresa creadora de Barbie podría ingresar una impresionante suma de 14.000 millones de euros hasta el año 2027 gracias a este lanzamiento.

"Te atrapa desde el primer momento. He estado pegado al asiento durante toda la proyección. Es la mejor película de Nolan sin duda", declaraba un cineasta y aficionado a las películas del director británico.

Y es que, con tres sesiones diarias, una a las 17:00 de la tarde, otra a las 19:30 y una última por la noche, los Multicines Zamora se han llenado para satisfacer la demanda de los aficionados al cine que desean visualizar estas películas en la pantalla grande.

El éxito de ambas películas ha llegado en un momento crucial para Hollywood, cuando las dificultades laborales y los fracasos previos en la taquilla estaban generando incertidumbre en la industria.

Sin embargo, estos dos filmes han demostrado que la magia del cine sigue viva y que las buenas historias, bien contadas y respaldadas por talentosos cineastas y actores, pueden resonar profundamente con el público.