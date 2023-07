Maroto asegura que Feijóo no quiere sentar a Abascal en el Consejo de Ministros

Alberto Núñez Feijóo no quiere al líder de Vox, Santiago Abascal, en el nuevo Gobierno de España por lo que el portavoz parlamentario popular en el Senado, Javier Maroto, pidió el voto para el Partido Popular en las próximas elecciones generales del domingo. Acudió Maroto a Zamora en apoyo a la candidatura popular, que había instalado una mesa informativa en Santa Clara, encabezada por Elvira Velasco y José María Barrios y por la tarde a un encuentro con cargos y simpatizantes en Toro.

"Feijóo quiere para España un Gobierno en solitario. Hemos visto las dificultades que ha tenido Pedro Sánchez, por él mismo, por su vanidad, y por sus socios. Feijóo quiere un Gobierno de gente que él puede nombrar porque los conoce, con amplia experiencia de gestión, que tengan en cuenta la situación adversa que tiene España en materia económica. Y es un Gobierno que se plantea con ministros y ministras del Partido Popular".

Maroto apeló al voto útil. "Para que no gobierne Pedro Sánchez, con el apoyo de Bildu, de Podemos o Ezquerra, el Gobierno Frankestein que tenemos delante hay que votar de la forma más útil. En este momento la mayoría de los españoles queremos dos cosas: romper de una vez esa sensación de bloques que ha dividido a la sociedad española de una forma evidente, que la han crispado, la han tensionado, que han friccionado la convivencia, tanto bloque que impide los acuerdos entre distintos, también a veces entre los grandes partidos".

"Y sobre todo, añadió, queremos un cambio si, queremos echar a Sánchez, acabar con el sanchismo si. Pero queremos un Gobierno alternativo sin bloqueos. ¿Quién puede bloquear la investidura de Alberto Núñez Feijóo, no dejarnos descansar el 23 de julio? O bien Pedro Sánchez, que al no poder alcanzar el Gobierno se dedique a repetir el no es no. O podemos tener, como en alguna comunidad, a Vox impidiendo esa posibilidad de cambio. Por eso pido el voto para el Partido Popular porque es el único que con garantías va a echar a Sánchez y olvidarse de aquella política de bloques, de la crispación e impedir que habla bloqueos".

"Que te vote Marcial"

La visita de Maroto tuvo su anécdota en Santa Clara, mientas atendía a los periodistas. Primero fue una ciudadana la que espetó a Maroto voz en grito "Que te vote Marcial", en referencia al narcotraficante gallego Marcial Dorado que apareció en una foto de grupo junto al candidato popular Alberto Núñez Feijóo.

Luego fue otra ciudadana la que, camuflada entre el corrillo de periodistas preguntó al portavoz popular en la Cámara Alta por este mismo asunto: ¿Por qué dicen que Alberto Feijóo tiene relación con los narcotraficantes? Y también otros: "Por qué quiere hacer la sanidad privada, bajar los sueldos y las pensiones?".