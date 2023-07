La ONCE dará este sábado, 22 de julio, el “do de pecho” con su cupón, que tendrá como protagonista a la octava edición del Festival Little Opera, que se celebra cada verano en Zamora.

El Ayuntamiento ha sido el lugar elegido para dar a conocer esta decisión de la ONCE , con la presencia de representantes de la entidad, de las instituciones municipal y provincial y de la directora del festival, Conchi Moyano.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha recordado los inicios de este festival, allá en 2015. “Comenzamos a planificar y preparar un festival de ópera de cámara en formato pequeño y el primero vio la luz en 2016”, ha calculado. El concejal ha agradecido que, desde hace unos años, se uniera a esta iniciativa cultural la Diputación Provincial de Zamora, con lo que se ha hecho posible que la ópera viaje a otros puntos de la provincia, Bermillo y Fermoselle en esta ocasión.

Hecho "con cariño"

Desde la ONCE, su delegado en Castilla y León, Ismael Pérez, ha reconocido que este cupón lo han hecho “con mucho cariño”, pretendiendo ser una especie de devolución “de toda la solidaridad que recibimos cada día, cuando las personas compran el cupón”. La cultura es una faceta importante que la ONCE también quiere destacar, de ahí que se promocione el Festival Little Opera.

“Nosotros, con este gesto, ponemos de moda por unos días este festival, animando a la gente a que se acerque a disfrutar de este festival en Zamora”.

Los premios

Con el diseño de Jorge Martinde, creador de la marca del festival, el cupón ya está a la venta por dos euros. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingo, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante veinte años consecutivos a un solo cupón, además de premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.