"En los cuentos, leyendas y fábulas está el origen de la literatura culta"

El zamorano Seve Calleja ha seleccionado los textos presentes en un singular libro "Cofre de clásicos. Cuentos, fábulas y leyendas"?

–¿Cómo surgió el proyecto de esta publicación?

–Todo parte de mi amor por la literatura tradicional oral, por los cuentos, las fábulas de infancia y las leyendas. Me parece que en estos relatos está el germen y el origen de la literatura culta, pues todo escritor culto tiene cierta deuda con el folclore y con la tradición oral. Los cuentos y las leyendas son como las mantas de colores que tejen con mucha paciencia las abuelas. Las fábulas me han gustado desde niño porque nos las hacían aprender de memoria en la escuela a los de mi generación e incluso la de la cigarra y la hormiga la han empleado los bancos en sus publicidades.

–Sin rascar mucho están presentes en nuestra vida y sin embargo todavía son un género menor.

–Totalmente. Muchas veces por su sencillez, por su trasparencia y por su brevedad han dado el salto al ámbito infantil. Todo lo que es infantil ha quedado postergado, de segunda, al menos en lo literario. La literatura popular nunca ha tenido el reconocimiento del nivel que le dan los ilustres autores que firman. Como es una literatura anónima, como es una literatura que está aquí y está allá, como cualquier cuento o cualquier fábula la puedes encontrar en Esopo o Samaniego y cada uno lo adopta a su manera. Es una literatura como de mercadillo que no son de las grandes marcas de la milla de oro.

–Pero las grandes firmas se alimentan de ellos

–Hay una cosa muy interesante pues detrás de cada motivo tradicional y popular hay detrás una estela de autores modernos que lo han recreado. Así la Ondina del amor es la sirenita moderna, es la historia del animal que está enamorado de un ser humano, pero le falta el alma y por eso sufre y lo pasa mal. Es un personaje presente en el romanticismo alemán que nació en una leyenda alsaciana antigua luego pasó por la Edad Media. La historia del cuento de la lechera la vuelve a recrear Tolstói. En el Conde Lucanor el hombre que casó con mujer Brava es la fierecilla domada de Shakespeare o que los jugadores del paño son el traje nuevo del emperador o bien que a Caperucita Roja se la llevó Carmen Martín Gaite a Central Park.

La razón del título

–¿Por qué el título "cofre de clásicos"?

–La Real Academia de la Lengua define cofre como caja resistente de metal o madera con tapa y cerradura para guardar objetos de valor. Y de valor es esta literatura de los orígenes, que viene de la cultura hindú, de los cuentos de las Mil y una horas que luego pasan a la Edad Media al Conde Lucanor y que pasa luego a las novelas y finalmente al cine.

–¿Cómo ha hecho la selección?

–No cabe todo en el cobre, lo primero (risas). Vas leyendo y leyendo y juegas con varias bazas. Una, el azar, que a veces te ayuda, y la selección, pues vas descartando. Me he acercado a libros de fábulas latinoamericanas y he descubierto a Rafael Pombo, un colombiano que tiene unas fábulas preciosas que son recreación de los clásicos. De entre los clásicos he seleccionado cinco ejemplos de cada como Esopo, Félix María de Samaniego y Tomás Iriarte y luego un montón de fábulas de autores modernos.

–Entre ellos Rafael Alberti o Ángel González.

–Este último escribe una fábula dirigida a los animales que es una verdadera maravilla y donde da consejos a los animales sobre el hombre. Me encantan que la gente se recreen cosa... realmente me lo he pasado muy bien leyendo estos textos.

Material para nuevas obras

–¿Habrá una segunda parte, dado que material hay de sobra?

–Por el momento, no. La editorial, que se merece mi aplauso, El Desvelo Ediciones, ya me ha publicado con anterioridad otros tres libros y ahora estoy preparando un texto sobre los viajes. Mi intención es hacer un libro de viajeros por España recurriendo a los clásicos, pues me gustan mucho hacer antologías. Me lo paso muy bien pasean por los clásicos, aunque también realizo otras cosas.

–¿En qué está enfrascado?

–También estoy escribiendo la biografía de Juan Carlos Eguillor, un dibujante bilbaíno muy vanguardista. Es un texto que va muy avanzado. Hoy en día editar libros resulta complicado y el Ayuntamiento de Bilbao estaba dispuesto a publicarlo dentro de una colección de ilustres bilbaínos, pero el proyecto se cayó al cambiar el gobierno municipal. No obstante, va a ver la luz en una editorial modesta previsiblemente el próximo año. También en la misma colección verá la luz, en el curso de este año, un libro que he escrito sobre la condesa de Parabere, una señora que hacía libros de cocina que era de Bilbao y el prólogo lo escribirá su bisnieto.

–¿Cómo surgió su relación con el cuento y la fábula?

–Casi toda mi relación con lo literario, quitando las evocaciones de niño que fue una época en la que tenía poca literatura, surgieron en el aula porque yo profesionalmente fui profesor de Lengua y Literatura. Si tu transmites conocimientos a la gente, los recibes por duplicado. De mi trabajo lo que más me ha gustado ha sido enseñar a leer y a escribir, más que a realizar análisis sintáctico con los chicos. A mí siempre me gustó más hacer el taller literario donde he descubierto que mis alumnas y alumnos de Bachillerato y Secundaria les gustaba recrear. En los talleres, ya sea con niños en una biblioteca, con un colectivo de profesores o en la universidad, aprendes muchos, todos somos narradores aunque no todos seamos escritores. Todos sabemos contar historias y lo único que hay que hacer es pinchar la inventiva del niño y de la niña para que verbalicen lo que sientan. Hay que dejar que su imaginación vuelve porque ya tienen modelos en los libros y en los álbumes ilustrados que les dan pautas.

A favor de la lectura

–Nos esforzamos para que un niño lea a sus 4 años, pero sin embargo cuando tiene 40 no lo hace.

–Si a un chaval desde la Primaria le vas cargando de actividades y a mayores tiene doce asignaturas y a la escuela se le pide que haga de cuidador, de formador, de educador o que evite el acoso ... llega un momento en el que la literatura va quedando postergada y el docente en la materia que yo impartía se ve obligado a dar lo que aparece en el programa y no tiene tiempo para otras cosas. El joven el tiempo que sí tiene lo dedica a sus redes sociales que es donde vive y escribe. El niño y el joven ahora lee más que nunca, pero lo que lee no está filtrado por el modelo educativo y no está filtrado por el modelo familiar, sino que lee lo que la cae en las manos. Acceden a materias que no tienen filtros. Los influencers atraen mucho más que una fábula de Samaniego y crea tendencias y eso distrae del libro y ese el reto. El adolescente no lee un libro porque no tiene tiempo ni ocasión y tampoco ve que lo hagan en casa. No obstante, no creo que haya que lamentarse porque la tarea que hacen las escuelas y las bibliotecas con los talleres y las actividades alrededor del libro son muy atrayentes.

–Usted guarda vinculación con "Tiene más cuento que Calleja".

–Es un dicho que me ha perseguido toda mi vida (risas). Hay una vinculación muy remota. Ese hombre fue un maestro burgalés que se fue a Madrid. Fue un precursor se dio cuenta de que en Inglaterra había libros muy pequeños para niños y en España solo leía quienes tenían dinero y medios. Creo adaptaciones de los clásicos de toda la vida que metía en libros muy pequeños. Yo los descubrí en las tabletas de chocolate. Ese Calleja, que se tenía el nombre de Saturnino, guarda una vinculación lejana con la rama de mi padre y yo me he interesado por su obra. De niño fue un chincha chincha, pero gracias a eso he profundizado en su vida y me ha interesado el mundo del cuento.