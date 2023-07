Pedro Simón: "Decir que no es un modo maravilloso de autoafirmarse"

Cuatro amigos comparten un "sincericidio", comparten un relato sobre la vida y sus carreras profesionales, comparten un relato generacional. Estas representan las claves de "Perder la gracia", un volumen que firman Javier Gómez Santander, el creador de la serie "La casa de papel"; el poeta Antonio Lucas, el antiguo político socialista Eduardo Madina y el periodista zamorano Pedro Simón.

El libro "es el resultado de muchos días tomando cervezas en un local de Madrid cuatro amigos que nos conocimos hace más de diez años y que tenemos un grupo de WhatApps llamado "Aullido" como el poema de Allen Ginsberg donde comentamos cosas y nos reímos" describe Pedro Simón.

En uno de sus encuentros "Eduardo dijo que quería que tuviéramos un hijo, juntos los cuatro, fruto de nuestro cariño y nuestras risas. El título se le ocurrió a Gómez Santander porque nos dábamos cuenta de que el paso del tiempo va haciendo mella y que era un buen título para hablar en clave generacional de muchas cosas", atestigua el zamorano.

Para el periodista el punto de partida reside en el momento de la vida en el que "detectas que todo el mundo que tiene mucho talento, tiene menos años que tú. Hay dos modos de confrontarlo. Celebrar el talento y abrirle paso, contaminarte de él y crecer con él, que es lo que yo procuro hacer, o bien levantar un muro, poner un candado y formar parte de la gerontocracia de resabiados que no deja que los jóvenes vayan ocupando su lugar".

La aportación de Pedro Simón se titula "Hijos del quiosco", unas páginas alumbradas con dosis de humor y también cierta autocrítica. "Está escrito en clave autoparódica, en clave generacional y en clave de quitar solemnidad al trabajo periodístico" estima el autor que recuerda desde el ritual de ir buscar el periódico los domingos a un quiosco de barrio hasta vivencias en el ámbito universitario e incluso periodístico sin pasar por alto experiencias de su vida familiar.

"La vida se mueve, avanza y retrocede, se hace comisión de errores de los que se aprende, los arañazos valen y todas las cicatrices sirven. Lo que celebro es lo bueno y lo malo que me ha pasado y que hacen que ahora sea como soy que tiene también que ver con periódicos pequeños, que han sido escuela de vida, y con periódicos grandes" aporta.

Interprelado por lo que ha supuesto para él "Perder la gracia" responde de manera taxativa: "Ha puesto ganar mucha libertad". Acostumbrado a conversar prosigue. "A partir de los 50 hay un verbo que recomiendo conjugar es desambicionar, pues cuando desambicionas te libreras. Casi siempre menos es más en la vida, pero, a partir de cierto momento, lo descubres".

Desde la perspectiva que dan la madurez del medio siglo de existencia, remarca que prefiere "la tranquilidad a la alegría", y enfatiza que "hay una cosa que te empondera mucho que es decir no. La libertad no consiste tanto en hacer lo que quieres, sino en no hacer lo que no quieres". "Tu carrera es importante, pero tienes espacios de luz y decir que no es un modo de autoafirmarse maravilloso", sentencia.

El zamorano en otoño publicará "Las malas notas", un título que reunirá una serie de columnas y reportajes, algunos de ellos ya premiados, escritos por el zamorano a lo largo de los tres últimos años.

Pedro Simón ha sacado al mercado con anterioridad el ensayo "Memorias del alzheimer" así como las novelas "Peligro de derrumbe", "Los ingratos", Premio Primavera de novela 2021, y "Los incomprendidos" sin pasar por alto las antologías de reportajes periodísticos "Siniestro total" y "Crónicas bárbaras.