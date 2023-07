Funcionarios de Justicia al PSOE tras la denuncia: "La Constitución protege el derecho a reunión"

En reacción a esa denuncia, declaran que sus manifestaciones y concentraciones son "pacíficas y respetuosas", de lo que disponen pruebas audiovisuales que tumban las acusaciones del PSOE ante la Junta Electoral. Los socialistas indicaban que los huelguistas han lanzado insultos a los candidatos socialistas en actos de campaña, que su comportamiento ha sido ofensivo y acosador "al utilizarse silbatos y gritería más allá de la simple reivindicación en el ejercicio de sus derechos" durante una huelga que dura ya 86 días.

"Existen pruebas audiovisuales que demuestran que nuestras manifestaciones se llevaron a cabo de manera pacífica y ordenada, portando folios con los mensajes que queríamos transmitir", agregan. Datos que demuestran que "no hubo ninguna intención de obstaculizar la campaña electoral del PSOE de Zamora ni de causar disturbios o altercados públicos", añaden.

Los funcionarios, que niegan tales conductas, insisten en que las movilizaciones "forman parte de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión y a la protesta, derechos que son esenciales en una sociedad democrática". E insisten en el carácter pacífico, y sin que se pronunciara palabra alguna, de la concentración del día 11 de julio en la plaza de Sagasta de Zamora de 13 empleados de los juzgados, donde se les acordonó por policías nacionales y por cargos del PSOE, además de identificarles para denunciarles.

El comunicado emitido por los funcionarios y refrendado por CSIF, STAJ y CC OO, recoge su "creencia firme en la importancia de preservar y respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", incluidos los de los empleados de la Administración.

"Es alarmante que diera la orden de identificar la Subdelegación"

"Las consignas y los mensajes expresados no buscaban interferir en ningún proceso electoral, sino llamar la atención sobre la falta de interés por parte del Gobierno central en la solución del conflicto colectivo que dura casi tres meses". Eslóganes como "Justicia parada y Sánchez no hace nada", "Sin nosotros no hay justicia" o "Antidio, escucha, Justicia está en la lucha", declaran que "son legítimos por la preocupación y frustración que muchos de nosotros sentimos ante la falta de interés y de atención que el actual conflicto despierta en el Gobierno de la Nación"

"alarmante que se haya solicitado a nuestros compañeros identificarse por órdenes de la Subdelegación del Gobierno, medida desproporcionada y restrictiva de nuestros derechos fundamentales", indican en el comunicado emitido. Los afectados por esta denuncia electoral del PSOE resaltan que

Piden el respaldo de organizaciones y colectivos relacionados con Justicia, de los colegios profesionales, "a los que se insta a unirse a nosotros" en ese comunicado de apoyo , así como con "firmas en señal de solidaridad con nuestros compañeros afectados". Esa recopilación de respaldo ya ha comenzado y se han sumado más de medio centenar de personas en pocas horas. En ese texto hacen un llamamiento "para que se respeten plenamente nuestros derechos constitucionales de reunión, libertad de expresión y protesta pacífica, restableciendo la plena garantía de nuestros derechos fundamentales".