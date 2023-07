El Románico zamorano, a través del tacto

Datos como que la iglesia de San Juan tiene un campanario que no es el original, ya que "se desplomó en el siglo XVI" o que contó con un claustro, derruido a principios del siglo XX, o bien que la esbelta torre de San Vicente "está inspirada en la Catedral de Zamora", entre otros muchos detalles interesantes, aportó una guía de turismo a un grupo de personas, entre las que primaban usuarios de la ONCE, que participó el jueves en una jornada cultural impulsada por Plan Románico Atlántico, programa que ha restaurado los dos templos en la capital zamorana gracias a la suma de fuerzas de la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola España, en colaboración con la Diócesis de Zamora y con la Fundación Santa María la Real.

Tras un acercamiento general al estilo arquitectónico en el interior de San Vicente, el grupo, guiado hábilmente por Rosa Martín maquetista en la Fundación Santa María la Real, descubrió el Románico de otra manera, con el tacto.

Y es que en una mesa, situada en la puerta occidental del templo, la experta había dispuesto maquetas de templos románicos hechas en madera. En concreto réplicas de las iglesias de Covio y de Revilla de Santullán, ambas en la provincia de Palencia, la Colegiata de Toro a más pequeña escala, una pila bautismal de Santa María La Nueva, el rosetón de San Juan de Puerta Nueva, ambos a muy pequeño tamaño, y varios canecillos así como un capitel reproducido a escala real.

La maquetista, veterana en estas lides, comenzó a explicar las partes de los monumentos al tiempo que tomaba las manos de los asistentes y les iba indicando qué espacios estaban palpando y respondía a sus preguntas. "Los ciegos somos muy preguntones" decía entre risas Chus Fincias abrumada por la cantidad de templos románicos de Zamora.

Poco a poco, cada participante se enfrentaba con una nueva pieza, unos elementos realizados por alumnos de una escuela taller "desde el suelo hasta la cubierta", precisó Martín ante una de las iglesias palentinas desmenuzada en varios fragmentos para permitir que las personas con problemas de visión pudieran descubrir las singularidades de las construcciones. Incluso algún acompañante hacía la prueba de cerrar los ojos e intentaba percibir con sus dedos los detalles de las construcciones en miniatura.

"¿En qué sentido va?", preguntó de repente Loli Hernández cuando tocaba el capitel que reposaba en sentido horizontal. La maquetista se acercó y lo puso en vertical para que las ágiles manos de la zamorana, que estaba disfrutando mucho la visita a decir de la amplia sonrisa que lucía en su rostro, escudriñara el elemento arquitectónico. "Todo me ha sorprendido y... me encanta porque se aprende mucho de iniciativas como esta", manifestaba la usuaria de la ONCE mientras que su compañero Ricardo Blanco, que no desprendía de su bastón, abogó por poder recorrer de una manera adecuada el primer templo diocesano. "Tenemos que ir a la Catedral de Zamora y tener una visita guiada donde nos expliquen todo con detalle".

Para Miguel Ángel Lorenzo, que tiempo atrás participó en una visita especial promovida por Luz Penitente y el Santo Entierro para descubrir el desaparecido Museo de Semana Santa, el recorrido "ha sido muy didáctico y es muy interesante que nos dejen tocar las reproducciones de las iglesias". A él le gustó especialmente la Colegiata de Toro, en tanto que Tomás Fernández encontraba similitudes entre la iglesia de San Frontis y una de las réplicas de Palencia. Este hombre también remarcó el "extraordinario trabajo hecho por unos muchachos que se han esforzado en hacer las maquetas con todos los detalles".

Visita a cargo de un arquitecto y concierto

La jornada prosiguió el jueves con una visita a cargo del arquitecto de la Fundación Santa María la Real, Jesús Castillo Oli. El expderto desgranó a un numeroso público las intervenciones efectuadas en la fachada sur de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva y en la torre de San Vicente.

Además una formación de cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, dirigida por Mario Carpintero Martín, ofreció un concierto, con un programa integrado por piezas de Biber, Bach y Hadynen que puso fin a la intensa la jornada cultural divulgadora.