Pedro Mario López , narrador oral: "Somos el repositorio de la memoria colectiva que mantiene viva la tradición"

El narrador oral Pedro Mario López abre la noche del jueves el XII festival de cuentos eróticos en los Jardines del Castillo.

–Atesora una larga trayectoria, ¿qué tiene de especial el contar cuentos?

–En mi tierra, Cuba, nos llamamos narradores orales, en España los llaman cuentacuentos, en otros lugares de América Latina se les llama cuenteros. Cada cultura ha bautizado con un término diferente a quienes se dedican a recoger la memoria y compartirla, quienes son ese repositorio del espíritu de una cultura en la palabra viva que no es solo el verbo, sino también la mirada, la corporeidad completa proyectándose desde un espacio para darle vida a esa memoria colectiva que no caduca, que se va enriqueciendo con los años y que mantiene vivo el aliento de tradición y de herencia cultural.

–De sus palabras se desprende que bebe de la tradición, pero ¿con qué materiales trabaja?

–El material es muy variado. La fuente esencial de todo cuentacuentos está en la tradición porque es el nervio fundamental de lo que se cuenta, de lo que realmente nos transversaliza a todos como seres humanos. Es una fuente inagotable de posibilidades porque conlleva reconocimiento, implica una postura de pensamiento frente a las realidades diarias… la tradición es de una riqueza inmensa. También está el universo de lo literario que, desde una elaboración, propone la aproximación a textos muy ricos que el narrador reinventa y tiene que adaptar porque nunca contamos la literatura. La literatura es un lenguaje que es la escritura y la narración es la oralidad, son lenguajes distintos.

–¿Se comprenden igual cosas que provienen de la tradición cubana, por poner un ejemplo, en territorios como centroeuropa que en Asia?

–Yo creo que sí porque lo que queda registrado en la potencia memoria viva de los pueblos es universal porque es humano. Los humanos compartimos los mismos sueños, los mismos anhelos, todos aspiramos a defender la verdad, todos aspiramos a vivir en paz, aspiramos a amar y a ser amados, todos repudiamos la traición y la violencia… el bien y el mal está siempre cruzándose en los caminos de la vida y también en los cuentos. Es una fuerza esencialmente humana que nos une independiente de la cultura. Luego ya hay elementos que son muy propios de cada sitio, en el lenguaje, el gesto o los sentidos que pueden tener un significado u otro dependiendo de la cultura, pero que es riqueza. Aunque nos separen las lenguas lo que nos dicen los cuentos, me toca a mí y a ti como personas.

–Y¿toca más fácilmente a un niño o a un adulto?

–Yo siempre he contado historias para los dos públicos y siento que va muy bien con los dos segmentos. La idea de que los cuentos son para niños está muy arraigada en la contemporaneidad y en la cultura occidental. También estamos en una sociedad audiovisual y de oralidad secundaria, donde la palabra viva ha quedado relegada en un segundo plano. Además, la familia ya está tan unida como cuando todos juntos oían cuentos alrededor del fuego. Ahora los niños tienen que estar en instituciones porque los padres trabajan de sol a sol y los abuelos viven a parte o están en residencias porque no se les puede atender... Estas dinámicas culturales y de la propia realidad social hacen que el lugar del cuento sea otro, de ahí que nosotros tengamos la intención de subirnos a un escenario con públicos adultos y contar para los adultos, para hacerles recordar y hacerles revivir lo maravilloso que es sentir una historia que entra y me circula por todo el cuerpo, que me provoca, que me gusta o bien que me disgusta, que la palabra de otro que me narra mirándome a los ojos.

Nos gustaría que acudieran más personas, que la gente se diera la oportunidad de escuchar historias para adultos y que las disfruten y que descubran que es algo más que para niños.

–¿Existe prejuicios en los adultos a la hora de acercarse a la narración?

–Yo no creo que tanto como perjuicios. La narración oral tiene muy buenos públicos y ha ido avanzando en el encuentro con el público adulto, sacando el cuento del espacio privilegiado de solo para los niños en las bibliotecas y llevándolo a auditorios, a escenarios, a teatros y a espacios abiertos y siempre hay un buen público, aunque siempre nos gustaría que acudieran más personas, que la gente se diera la oportunidad de escuchar historias para adultos y que las disfruten y que descubran que es algo más que para niños.

–El jueves abre el festival de cuentos eróticos, que cumple doce años.

–Me siento muy feliz porque para mí es un reto. El erotismo es un espectro muy amplio de sensibilidades. Hay tantas sensibilidades eróticas como seres humanos, puesto lo que me puede erotizar a mí tal vez no erotiza a otros. Hay muchas formas de vivir, de sentir y de canalizar los impulsos eróticos de las personas y lo interesante del festival es dialogar con esta temática tan amplia y tan relegada.

Abrir un espacio para que el público se encuentre con cuentos que abordan esta temática desde distintas perspectivas puede abrir puertas para que las personas piensen en su matriz erótica.

–¿Por qué?

–Porque muchas veces se piensa que el erotismo es algo exclusivamente de la intimidad, que es algo de lo que no se habla e incluso a veces las parejas ni siquiera comparten que es lo que les funciona en el encuentro erótico entre ellos dos, lo que supone un problema de comunicación. Abrir un espacio para que el público se encuentre con cuentos que abordan esta temática desde distintas perspectivas puede abrir puertas para que las personas piensen en su matriz erótica. Mi espectáculo se llama "Abismos" porque para mí el erotismo implica eso, lanzarse a un abismo que uno más o menos se tiene previsto como va a caer, pero no siempre lo logra (risas). Es un espectáculo que tiene humor, que tiene risa, que tiene poesía, porque no puede haber erotismo sin un aliento poético que le dé vuelo, también habrá algo de sobresalto porque todo lanzarse al abismo lo conlleva. Habrá historias de muy diversas temáticas y de muy diversos ritmos que van moviéndose entre el humor, el amor, la poesía y el sobresalto salpimentado a mi gusto y que espero que sea también al gusto de los asistentes con los oídos y el alma.