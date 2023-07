La Europa de los jóvenes

Son una treintena de participantes, entre los 18 y los 30 años, los que acuden a la segunda edición del Encuentro Europa Direct de Jóvenes de Castilla y León, reunidos en la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH). "Estamos encantados de acoger este evento, donde se cuenta con representantes de la Unión Europea y del Parlamento y donde se da a conocer todos los servicios que ofrecen a los jóvenes", confesó el secretario de la FRAH, José Luis González Prada.

Este encuentro cuenta con la colaboración de diferentes entidades, cuyos representantes estuvieron para dar la bienvenida a los participantes de este año, que no solo venían de diferentes puntos de Castilla y León, sino que también llegaban de Italia o Francia.

Cerca de Portugal

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, fue el encargado de dar la bienvenida a estos jóvenes por parte del Ayuntamiento. "La FRAH es un foco fundamental para la comunicación con Portugal y la presencia de la Unión Europea en nuestra sociedad es enorme, desde la mejora del río Duero hasta el marco legal", puso como ejemplos.

Desde el área de Juventud de la Diputación Provincial, Juan del Canto añadió que "este tipo de actos para los jóvenes son fundamentales para que puedan aprovechar al máximo las ayudas europeas y, de paso, para que descubran Zamora y todo lo que tiene", sugirió el nuevo diputado.

Puerta a Europa

Desde la Junta, Fernando Rubio, director de Acción Exterior, anunció que en septiembre se pondrá en marcha una web de esta oficina "donde se recogerá toda la información para que los jóvenes puedan descubrir todas las oportunidades que tienen y cómo es nuestra relación con Europa", explicó. También está en marcha la creación de una red de embajadores para todos los castellanos y leoneses que estén fuera de la Comunidad o incluso en el extranjeros. "Este tipo de encuentros son una gran oportunidad para transmitir los valores y principios de Europa, que parece que está muy lejos, pero está muy cerca de nuestras vidas", añadió.

Por su parte, Estela López, directora general de Juventud, quiso destacar los programas de movilidad que ha existen para los jóvenes. "Los ponemos en marcha para que estudiantes de FP o universitarios tengan la oportunidad de realizar sus prácticas en diferentes países de Europa", invitó.

En primera persona

El zamorano Rodrigo González es uno de los participantes en este encuentro, al que acude como una "oportunidad", para conocer todas las posibilidades que les ofrece Europa. Algo similar realiza él mismo como corresponsal juvenil en el programa de voluntariado de Castilla y León en el que participa, donde transmite información sobre cursos y otros beneficios para los jóvenes de la Comunidad.

Por su parte, Andrada María, desde Salamanca, afirma que no dudó en apuntarse a estas jornadas desde que vio un anuncio en redes sociales. "Me pareció un proyecto muy curioso. Yo he participado en otros encuentros a nivel internacional, pero nada relacionado con la Unión Europea. Espero que nos enseñen muchas cosas, pero también que tengan en cuenta nuestras aportaciones como jóvenes", valoró.

Por sus orígenes rumanos, reconoció que tiene la mentalidad abierta para viajar a otros países y seguir aprendiendo. "Personalmente, siempre he encontrado lo mejor cuando me he atrevido a hacer cosa que me daban miedo, Así que aconsejo a todos que se atrevan a salir de su zona de confort, porque siempre hay buenas oportunidades. Y, en este caso, estamos acompañados de profesionales, no lo hacemos solos", agradeció sobre la oportunidad que le brinda el Encuentro Europa Direct de Jóvenes de Castilla y León, que tiene un completo programa hasta este viernes en la FRAH, con viaje incluido a Braganza y encuentro con jóvenes portugueses para intercambiar experiencias.