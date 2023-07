Zamora es provincia en la que más suben los precios, con la alimentación disparada

Un análisis superficial de los datos del IPC indica que la cesta de la compra ha contenido las fuertes subidas con las que empezó el año pasado y comenzó el presente. No en vano los precios, que subían en enero por encima de las dos cifras, repuntan ahora un 2,6% en la cifra interanual, según el dato que detalla el Instituto Nacional de Estadística. Buenas noticias, por tanto, para el bolsillo de los zamoranos. Pero hasta aquí llega el análisis superficial. Si se profundiza en la estadística se puede comprobar que la alimentación ha subido más de un once por ciento en el último año. Las bebidas no alcohólicas repuntan más de un catorce por ciento. Productos básicos que lastran la capacidad de compra de los hogares.

Y es que el alza que ha marcado durante los últimos meses el IPC es imposible de seguir por los convenios colectivos, que se quedan en unas cifras muy, muy lejanas. En 2022, según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, los acuerdos laborales de los trabajadores que vieron renovadas sus condiciones se quedaron en el 2,46% en la provincia de Zamora, siendo este territorio uno de los menos favorecidos por la mejora de las condiciones laborales. En 2023, con los precios disparados en una primera parte del año y con el lastre del año pasado, la subida ha sido aún inferior. Según la misma fuente, los sueldos solo han subido un 2,4% en la provincia. La pérdida de poder adquisitivo es evidente puesto que, en el mismo periodo, el coste de la vida ha aumentado alrededor de un 18%. Esto para los trabajadores del sector privado. Los funcionarios y empleados públicos soportan una pérdida de poder adquisitivo más llevadera y los pensionistas apenas han notado el efecto de la inflación. A nivel regional el Índice de Precios al Consumo (IPC) moderó en junio su subida en Castilla y León al aumentar un 1,6 por ciento con respecto a hace un año, lo que supone tres décimas menos que la media nacional. Este escenario ha estado motivado por la caída del coste de la vivienda en un 15,3 por ciento, el único indicador que lo hace, junto al transporte, que baja un 7,4 por ciento en la evolución interanual. En todo caso, siguen al alza los precios de los alimentos, que se disparan de nuevo un 10,5 por ciento, una porcentaje que al menos es un punto y medio inferior al mes pasado. Con estos datos, el IPC en la Comunidad sube un 0,6 por ciento en relación a mayo, al igual que en el conjunto de España, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los paquetes turísticos se disparan de precio en el mes de julio Hay subidas de precio que son claramente estacionales, como la que experimentan los paquetes turísticos. En Zamora, según el INE, los hoteles son este mes un 11% más caros que en el mes de junio, algo habitual y que forma parte de la propia planificación de los hoteles, que cobran más en temporada alta y menos en temporada baja. Menos estacional es que, en comparación con el mismo mes del año pasado, los hoteles sean un 26% más caros. En la tasa anual, el IPC aumentó en junio en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se produjeron en Canarias, Baleares y País Vasco, con subidas del 3,9; 2,6 y 2,3%, respectivamente. Mientras, los menores repuntes se produjeron en Aragón y Castilla-La Mancha, con un 1,1 y un 1,2%, respectivamente. Por lo que respecta a la evolución anual en Castilla y León, junto al repunte de los alimentos y bebidas no alcohólicas del 10,5 por ciento, y la destacada caída del precio de la vivienda (15,3 por ciento), se observó un repunte de un ocho por ciento en el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco y de un 7,4 por ciento en hoteles, cafés y restaurantes. También, fue significativo el aumento de los precios en el grupo de menaje, con un 5,1 por ciento más, así como en el ocio y cultura, que subió un 4,4 por ciento mientras que el otros, con un 4,6 por ciento. Por debajo se encontraron ya los grupos vestido y calzado y de comunicaciones.