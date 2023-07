"Como lector, me encanta la ciencia ficción y el terror"

Ha pasado demasiado tiempo para los lectores de "Antes de morir solos", pero por fin se ha publicado la segunda parte de esta trilogía, escrita por el zamorano Hugo Gonzábar. Confiesa que quería haberla publicado antes, pero su empeño en aprender sobre maquetación para conseguir un producto 100% a su gusto, retrasó las fechas. Ahora ya se puede continuar con la aventura de Mei Ying, Elijah, Olivia, Eneko y sus nuevos compañeros en "Rotos".

–¿Tenía claro en su cabeza cómo iban a avanzar las aventuras de este grupo de amigos, tras dejar al lector con toda la intriga?

–La estructura central y el camino que iban a tomar los personajes lo tenía claro. Pero a la hora de ponerme a escribir, me voy inspirando y el rumbo de determinados personajes cambia con respecto a la idea original.

–¿Le ha resultado más sencillo el proceso de poner en marcha esta segunda parte, teniendo ya la experiencia de "Antes de morir solos"?

–La verdad es que el hecho en sí de escribir es algo que no me cuesta, sobre todo por la noche. Pero el proceso esta vez ha sido diferente a mi primera novela. En la anterior ocasión, fue una editorial la que se hizo cargo de la maquetación y el resto del proceso, pero esta vez me quise hacer yo cargo de todo. Esa es la razón principal de que haya tardado más de lo esperado. La historia en sí estaba ya escrita, pero me he estado formando para poder realizar la maquetación y lograr una buena edición.

–¿Ha sido un reto?

–Tengo que confesar que ha sido lo más complicado para mí, pero estoy muy satisfecho con el resultado. Además, la respuesta de los primeros lectores está siendo muy positiva en este sentido. He descubierto todo un nuevo mundo que me encanta.

Más romance

–Sin destripar nada, ¿qué le espera al lector en esta segunda parte de la historia?

–La primera parte tenía mucha más acción y hubo lectores que me confesaron que lo que más les había gustado eran las historias personales y el romance. Esa es una de las razones por las que en esta segunda parte los personajes evolucionan más en ese sentido. Se descubren aspectos de su vida anterior a través de "flash backs". De ahí nace el título de la novela, "Rotos", con el que quería expresar cómo se sienten. Según avanzan que a través de las páginas se vayan descubriendo los pasos que darán para solucionar sus problemas.

–Los lectores pedían ya a gritos la segunda parte de la historia, ¿eso crea algo de presión añadida?

–He estado en contacto con ellos en todo este tiempo. Me escribían para saber cuándo iba a salir este nuevo libro. Ha tardado año y medio, cuando mis previsiones iniciales habían sido sacar esta segunda parte a los ocho meses de salir la primera. Pero el tema de aprender sobre edición fue lo que retrasó todos los pronósticos.

–A pesar de todo, ¿se siente satisfecho con el resultado, ahora que tiene el libro en sus manos?

–Orgulloso estoy de mis dos novelas, pero especialmente con esta segunda, al ser algo completamente mío. Eso me da mayor satisfacción, si cabe. Además, estoy muy contento con cómo están yendo las críticas y las ventas de la novela en estas primeras semanas.

Nuevos proyectos

–La historia de este grupo de amigos está pensada como trilogía, pero ¿se anima a escribir nuevas novelas cuando finalice este proyecto literario?

–Esta vez espero que la tercera entrega no tarde tanto en publicarse, porque, además, está casi escrita, a falta tan solo del final. Pero sí, seguiré con otras novelas cuando finalice esta saga. Algunas de esas historias están ya prácticamente escritas, más orientadas hacia el thriller que a la ciencia ficción, como ocurre con esta trilogía. Y sí que las quiero sacar a la luz. Escribir es algo que me gusta, que parece que se me da bien, así que voy a continuar viendo los resultados.

–Cómo lector, ¿también le gusta la ciencia ficción y el thriller o está abierto a otros géneros?

–Como lector, me encanta la ciencia ficción y también el terror, pero no me atrevo con él como escritor, porque me parece uno de los géneros más complicados de trasladar al papel. Pero me encanta y, por ejemplo, leo mucho a Stephen King. También me gusta mucho la novela romántica y por esa razón mi saga es como un mix, aunque el centro sea la ciencia ficción. Hay pinceladas de romántica, thriller y novela negra. Es una especie de combinación de todo.

–¿Sigue nutriéndose del mundo audiovisual para inspirarse?

–Sí, todavía me sirve todo lo que he visto, muchas series y cine, y también sigo inspirándome en nuevos programas. Yo no he visto las películas de Marvel, soy más de DC, pero muchos me comentan que, por ejemplo, la película "Eternals" se parece mucho a mi novela. Pero sigo nutriéndome con el cine y las series en diferentes plataformas, es una inspiración que me ayuda bastante, la verdad, como la música. De hecho, para imaginarme una historia, muchas veces me pongo música en los auriculares, sin letra, bandas sonoras, instrumental o clásica. Diría que es lo que más me ayuda a inspirarme y escribir.