El joven denunciado por abusar sexualmente de una chica discapacitada en Zamora, absuelto por indicios "débiles"

Las "dudas razonables" sobre el abuso sexual denunciado por una joven zamorana de 27 años con discapacidad del 67% que acusaba un vecino de su misma edad ha llevado a la Audiencia de Zamora a absolverle de este delito en una sentencia en la que se cuestiona "que la relación sexual pudiera haberse cometido" en la casa del varón, de iniciales A.J.E., en Manganeses de la Lampreana donde ambos residían en 2017 en noviembre. Ella relata la agresión en la que la mujer habría sido obligada a realizar una felación. La Fiscalía Provincial no presentó cargos contra el joven.

Indicios "débiles o no concluyentes"

Las magistradas sustentan su decisión en que los indicios "incriminatorios o son débiles o no son concluyentes", por lo que ante la duda se ven obligadas a favorecer al reo con la absolución, tras analizar las declaraciones de la joven denunciante y los mensajes que se intercambiaron ambos, rescatados por el equipo especializado de delitos informáticos de la Guardia Civil y que "no tienen connotación de contenido sexual", sino que se trata de conversaciones normales "entre personas que guardan cierta amistad, quedando para hablar de sus cosas", abunda la sentencia. La acusación particular, por contra, sostenía que entre esos mensajes había algunos con expresiones subidas de tono.

En cuanto a las llamadas telefónicas que se hacían para citarse, según la presunta víctima, la Guardia Civil solo localizó dos perdidas el 29 de mayo de la joven de 2017 y el 14 de septiembre de ese año realizada por el acusado, sin que se registrara ninguna el 11 de noviembre, noche ne la que habrían sucedido los abusos sexuales.

La sentencia cuestiona también que los jóvenes mantuvieran encuentros, siete veces en siete meses, ya que "nadie los ha visto solos" a pesar de que Manganeses de la Lampreana es un pueblo pequeño "en el que todos se conocen", ni siquiera los amigos del acusado "ni dentro ni fuera de la casa" de A.J.E., ni la novia de este que vivió en ese año con él.

Los informes

Los informes médicos realizados a las 24 horas de la supuesta agresión descartan ninguna señal, ni rojez ni eritema, de que se hubiera producido una penetración por vía vaginal ni del intento por vía anal que describió la mujer en su denuncia, "la exploración ginecológica es normal", confirma también el informe forense. "No existen vestigios o restos en el cuerpo" de la víctima de semen del acusado, como tampoco en su ropa interior, que fue analizada.

En cuanto al nerviosismo que el padre detectó en la joven cuando regresó a casa, la Audiencia considera que puede deberse a la hora tardía a la que regresa a su domicilio, la una de la madrugada, donde su padre le está esperando y ella sabe que puede estar enfadado. Cuando su progenitor le pregunta de dónde ha estado, la joven le cuenta que viene de casa del acusado y que ha intentado introducirle el pene y como no podía le hizo una penetración anal.

El joven admitió haber enviado un mensaje al teléfono móvil ese día pero solo "para hablar de nuestros problemas, del trabajo", indicó para precisar que "para mí es una persona normal, aunque sé que es discapacitada. Hablábamos mucho", declaró en el juicio celebrado en la Audiencia por el delito de abuso sexual, por el que la acusación particular exige 10 años de prisión.