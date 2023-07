El Virgen de la Concha absorbe operaciones no ambulatorias del Provincial estos meses

Dos quirófanos del Hospital Provincial han echado el cierre estos meses de verano en los que el Sacyl ha concentrado el trabajo quirúrgico en el Virgen de la Concha, que ocupa los siete de los que dispone, al margen del que se utiliza para dar salida a los casos de urgencia, según ha informado la delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García.

Esta reorganización del trabajo "se realiza todos los veranos, cuando se redistribuye la actividad de quirófanos para poder dar vacaciones a los facultativos", ha precisado la delegada territorial. Leticia García, ante la alarma que ya parecía cundir entre los usuarios del Sacyl, ha manifestado que "tenemos abiertos todos los quirófanos en el Hospital Virgen de la Concha" para concretar que "se cierra un quirófano de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Provincial".

Por otro lado, se mantiene en el Rodríguez Chamorro la actividad en los quirófanos para las operaciones relacionadas con las especialidades de oftalmología y de dermatología, aclara Leticia García. En definitiva, lo que ha hecho el Complejo Asistencial es "ajustar la actividad de los quirófanos a la disminución de operaciones de ese tipo" que se derivan de las vacaciones de los médicos. Se compensa el cierre de los tres quirófanos del Rodríguez Chamorro con el mantenimiento de todos los que tiene el Clínico.

Sacyl asigna al Provincial normalmente los casos de cirugía y traumatología de patologías que no requieren que el paciente permanezca ingresado, casos que tienen un menor tiempo de demora en lo que a listas de espera se refiere.

Los pacientes de traumatología cuyas operaciones no requieren su ingreso; y los de aquellos que se tratan en ambulatoria, que son menos graves y de los que hay menos casos a la espera, se retrasan al cerrarse los quirófanos del Provincial. Precisamente, en ese tipo de patologías que precisan de intervenciones quirúrgicas es en las que el Sacyl tiene mejor tiempo de respuesta, abunda la responsable del Ejecutivo autonómico en Zamora.

Las urgencias se mantienen

La delegada insiste en que "solo se reduce la actividad en los quirófanos por razones de personal, como cada verano", periodo en el que desciende siempre el número de intervenciones. Sin embargo, incide en que "las urgentes se mantienen" y solo afecta la reorganización de este servicio sanitario a los casos que no presentan gravedad y aquellos en los que la patología no requiere una intervención rápida para no perjudicar la salud del paciente.

El Hospital Provincial dispone de cuatro quirófanos de los que, normalmente, se usan tres, mientras que en el periodo estival se reducen a uno o dos, según la disponibilidad de recursos humanos por las vacaciones. El Clínico tiene siete y uno de urgencias, como se ha indicado, que mantienen activos durante todo el verano.