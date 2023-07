La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha tildado este domingo de "impresentable e hipócrita" la visita realizada el día anterior a Corrales del Vino por el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. En un acto de campaña que ha tenido lugar frente a la sede provincial de la Junta, la socialista ha acusado al político gallego de "decir una indecencia tras otra" y de "venir cinco minutos a soltar la perorata". "Luego, si te he visto no me acuerdo".

Competencia de la Junta Ana Sánchez ha lamentado que Feijóo viniera a prometer "cosas que son competencia de la Junta de Castilla y León", tras "40 años de régimen de derechas", y ha criticado que lo hiciera, además, con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al lado: "¿Cómo es posible que viniera a ofender a los mayores de la provincia que está más envejecida por obra y gracia del PP?", se ha preguntado la zamorana. La secretaria de Organización del PSOE autonómico ha cargado, en concreto, contra la propuesta de casas para mayores en una provincia donde "la Junta ha decidido cambiar a médicos por taxistas y ha mandado a octogenarios a peregrinar" en lo que, a su juicio, supone el reconocimiento de "un fracaso en la gestión de la sanidad rural". Ana Sánchez se ha referido aquí a la situación de ciertos municipios de Los Valles de Benavente, donde la ausencia de médicos está obligando a los pacientes a desplazarse en taxi: "¿Allí tienen garantizados los derechos los mayores? Es impresentable", ha opinado la socialista, que ha citado también las propuestas de digitalización: "La inversión del Gobierno ya alcanza a todos los municipios. Feijóo llega mal y tarde", ha subrayado. Líderes en pérdida de habitantes La representante autonómica ha puesto de manifiesto, en general, su rechazo a las políticas de despoblación que plantean Feijóo y Mañueco, que son o han sido presidentes de "las dos comunidades líderes en pérdida de habitantes". Mientras, bajo su punto de vista, el PSOE toma medidas orientadas a corregir esa tendencia, como la puesta en marcha de Monte la Reina, "que sale adelante de la mano de los socialistas y de la sociedad zamorana". Ante esta tesitura, Ana Sánchez se ha planteado si "Feijóo sabía dónde venía". "Están fuera de la realidad o subestiman a la provincia", ha considerado la responsable del PSOE, que ha apelado al voto de los zamoranos progresistas y descontentos con el centro-derecha y que ha asegurado que la situación de la provincia "tiene responsables con nombres y apellidos: Partido Popular, Feijóo y Mañueco". "Nos quieren hacer retroceder 50 años" Antes de las palabras de la secretaria de Organización autonómica, también había intervenido el candidato del PSOE al Congreso por Zamora, Antidio Fagúndez, que ha enumerado algunas de las medidas del "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno y que ha reclamado el apoyo de la gente para impedir que "el dúo" del PP y Vox alcance el Gobierno: "Nos quieren hacer retroceder 50 años, a la etapa de la dictadura que tanto añoran estos partidos", ha remarcado.