El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha comunicado este viernes la desaparición de tres ordenadores ubicados en un despacho de Ifeza, unos portátiles que, según las informaciones manejadas por el equipo de Gobierno provincial, contenían información relacionada con la propia gestión de la institución ferial y datos vinculados a la feria Fromago.

Faúndez ha explicado que, hace unos días, les llegó "un rumor de que habían desaparecido unos ordenadores de forma sospechosa", una información que el presidente y los suyos pudieron confirmar durante una conversación con el todavía gerente de Ifeza, Raúl Macías. "Han desaparecido tres ordenadores de Ifeza sin que se forzara un solo despacho y en un sitio con seguridad privada", ha matizado el máximo responsable de La Encarnación.

Denuncia presentada

En principio, la desaparición de los portátiles se produjo el 11 de junio, durante la celebración del festival Z! Live, pero según ha narrado Faúndez la denuncia no se formuló hasta el día 28, al día siguiente del cambio de corporación provincial. "Parece que se intentó presentar antes y no se pudo", ha indicado el presidente, que ha matizado que no duda "de la honestidad de nadie".

En todo caso, el presidente de la Diputación ha explicado que son situaciones que debe comunicar a la opinión pública y ha remarcado que su equipo y él han llegado para "poner orden" y para que "la transparencia sea un principio".

En esa línea, Faúndez tampoco se ha mostrado de acuerdo con la forma de gestionar Ifeza durante estos cuatro años: "Se marchará sin fiscalizar una sola factura", ha lamentado el político alistano, en referencia a Raúl Macías, cuyo relevo se producirá en los próximos días, previa indemnización por parte de la institución pública.

"Vamos a tener que pagarle porque se hizo un contrato de alta dirección", ha lamentado Faúndez, que ha adelantado que quien suceda a Macías en el cargo no va a tener ese tipo de acuerdo profesional con la Diputación: "Ese contrato no tendría que haber existido", ha zanjado el mandatario provincial.