El Cabildo Catedral de Zamora, con fondos propios, y el Ayuntamiento de Zamora, a través de fondos europeos, afrontarán al 50% la inversión de 600.000 euros que supone la mejora y adaptación de la torre y las cubiertas del primer templo diocesano para que sean visitables. Así lo han anunciado el deán-presidente Juan Luis Martín Barrios y el encargado de patrimonio del cabildo, José Ángel Rivera de las Heras. Barrios aseguró que “hasta que el Ayuntamiento no tenga el dinero europeo no comenzará la intervención porque no queremos embargarnos”.