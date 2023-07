ACCIDENTE DE MONTAMARTA | El Defensor del Pueblo, perplejo por las sentencias dispares de condena al conductor por tres muertes

"Incomprensión y perplejidad". Con esas palabras describe el Defensor del Pueblo su reacción al conocer las sentencias "tan distintas entre sí" de la Audiencia de Zamora que condenó a 5 años de cárcel al conductor zamorano drogado que iba a velocidad y causó la muerte de tres personas en el accidente de Montamarta al empotrarse contra un camión, pena que revocó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Y que dejó en una multa de 9.000 euros el castigo al condenado, de iniciales R.S.J., por "tres homicidios por imprudencia menos grave", un delito que los tres magistrados de Zamora calificaron como "grave".

El TSJ rebaja el tiempo de retirada de carné a 30 meses, frente a los 7 años que se estipuló la Audiencia que admitió el delito de conducción temeraria manifiesta (iba a 133 kilómetros por hora) y la puesta en peligro de la vida e integridad de otras personas en el accidente ocurrido el 25 de septiembre de 2019 en la A-66.

El Defensor del Pueblo no duda en referirse a ambas sentencias "resoluciones judiciales tan distintas entre sí que se han producido hasta el momento, lo que sin duda causa (a usted y a mí) incomprensión y perplejidad". Responde en esos términos a la carta remitida por la madre del joven granadino de 21 años David Jodar fallecido en el aparatoso accidente para solicitar justicia para su hijo, como ha hecho en otras muchas instancias, explica Rosa Lemos Bailón a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El organismo oficial que defiende los derechos de los ciudadanos muestra sus condolencias a Rosa Lemos, "deseo manifestarle mi profundo pesar por la muerte de su hijo", para añadir a reglón seguido que a través de las palabras de la mujer "constato el dolor que le ha causado la segunda sentencia", la del TSJ que justifica su decisión en que resulta imposible conocer qué efecto tuvo en el cerebro de R.S.J. el elevado consumo de cocaína y cannabis que no cuestiona.

Rosa Lemos envió al Defensor del Pueblo las dos sentencias para que las valorara, "porque una cosa es mi visión subjetiva, como madre, y otra la opinión que se derive de ese organismo de una sentencia", como se desprende de la respuesta que ha recibido, subraya al tiempo que muestra "mi agradecimiento por contestarme, por haberse tomado su tiempo que es una persona muy ocupada".

La madre de David cree que es aún más de agradecer ese gesto porque "tal y como va la vida ahora, estamos hartos de ver noticias malas y las intentamos normalizar, por eso me da esperanzas en que no todo el mundo sigue ese camino, sino que el Defensor del Pueblo pone su granito de arena", aunque no pueda influir en la decisión final del Tribunal Supremo que tiene en sus manos el recurso de los padres del joven contra la sentencia del TSJ.

Rosa Lemos sigue "tocando puertas, muchas no se han abierto, pero seguiré porque busco justicia", reitera tras haber perdido a su único hijo, amigo del conductor del Peugeot que también dejó huérfanas a dos menores de edad y segó la vida de Mario, de 17 años, otro amigo con el que venía a Zamora de fiesta junto a David el día del suceso.