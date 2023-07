La "última bala" para aprobar la EBAU

125 alumnos son los que, a lo largo de esta mañana, se han enfrentado a la convocatoria extraordinaria de la EBAU, la cual se lleva a cabo en la Escuela Politécnica Superior, situada en el Campus Viriato de Zamora, en los institutos de educación secundaria León Felipe, en Benavente, en el IES Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria y en el IES González Allende, de Toro.

El miércoles tuvieron lugar los exámenes de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España, que duraron desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:00, finalizando esta primera tanda de exámenes esa misma tarde a partir de las 16:30, con Inglés.

Las primeras impresiones de los alumnos zamoranos han sido, en general, buenas, aunque todavía se percibía la presión propia de que aún están en el primer día de los tres que dura la EBAU.

Una pequeña conversación con estos estudiantes, ha resultado suficiente para comprender cuál fue la tónica general de los dos primeros exámenes de la convocatoria de "repesca".

La gran mayoría coincide en que el examen de Historia de España ha sido más difícil que en la anterior convocatoria de junio, incluyendo preguntas de los bloques más complicados.

Por otro lado, el examen de Lengua Castellana y Literatura ha sido bastante asequible, concretamente el comentario y la oración de análisis sintáctico.

Con aún varios exámenes por delante, los alumnos no han tenido reparo en hablar sobre cuáles son sus planes de futuro una vez hayan terminado la EBAU, algunos, con las típicas dudas que se suelen presentar en estos momentos, otros, con las ideas más claras.

"Una vez termine la EBAU, ya decidiré", comentaba Irene Martín, a la salida del examen de Historia, que no parece tener una idea concreta sobre qué es a lo que quiere dedicarse en los próximos años. "Los exámenes me han salido bien", aseguraba, bastante calmada para lo que suele ser habitual en estos ámbitos.

Por otra parte, Carlos Bonel, que se encontraba comprobando los apuntes en un banco del campus, aseguraba que el examen de lengua había sido fácil, mientras que en el de historia incluyeron preguntas de los bloques más difíciles. Carlos tiene claro que quiere estudiar filología hispánica, para lo que, con su nota de bachillerato, le vale con aprobar la EBAU para entrar en dicha carrera.

Lo mismo necesita Claudia Nieva, otra estudiante que parece tener bastante clara su idea de estudiar diseño de moda y que no tuvo reparo en verbalizar su queja con el examen de historia. "Pusieron preguntas de bloques que no entraban ni en el modelo 0", aseguraba Claudia.

"Solo pusieron un estándar asequible", comentaba, también sobre el examen de historia, Lucía Llorente, que pese a necesitar una nota relativamente alta, más de un 10, para entrar en psicología, afrontaba con positividad y ganas su nueva etapa universitaria. "No me importa irme a estudiar fuera, si me toca ir al sur, voy, me da igual", mostrando que, en caso de ser necesario, no le supone ningún problema el alejarse de Zamora para estudiar lo que le gusta.

Con solo los exámenes de las asignaturas optativas por realizar, hasta el día 7 de julio, fecha en la que termina esta segunda convocatoria de exámenes de la EBAU, los estudiantes podrán tomarse un respiro hasta el día 13 de julio, cuando se les permitirá consultar sus notas finales a través de la web de la Universidad de Salamanca.