Una sanabresa se estrena como jueza en Zamora

La joven de 33 años Paula Silva Rodríguez ya preparaba su visita "esta misma tarde a Carbajales de Alba, el pueblo de mi padre", encantada que iniciarse como jueza en Zamora, lo que le permitirá frecuentar el municipio de Lubián, cuna de su madre, a donde "estoy deseando ir. Estoy en casa", declara a esta recién estrenada jurista a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Paula Silva tomó posesión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora este martes, al igual que su compañera de promoción, la vallisoletana Nuria Prado Santiago, que dirigirá el Juzgado número 4 de la capital con el mismo entusiasmo por estar tan próxima al domicilio familiar.

"Zamora es nuestro primer destino, estamos muy contentas porque después de todo lo sufrido y empiezas a ver el camino a recorrer", manifiesta la zamorana. Ambas llegan dispuestas a darlo todo y agradecidas por la acogida, "el personal es muy amable, la ciudad nos ha acogido muy bien, hay bastante trabajo, pero estamos muy bien", apunta Nuria Prado.

Incorporadas como juezas en expectativa de destino, hasta que se les dé una plaza definitiva, permanecerán en la capital, al menos, hasta enero de 2023, cuando podrán elegir un destino que a la jueza zamorana de pro le encantaría que fuera Zamora, aunque nació en Barcelona, por accidente más que por voluntad de sus padres, ya que el trabajo del progenitor llevó hasta la ciudad condal a toda la familia.

"Lubián, mi lugar favorito en el mundo"

Después, fue Valladolid, donde aún permanece la familia, sin embargo, para Paula Silva el referente desde la infancia es Zamora, en concreto Lubián, "es mi lugar favorito en el mundo. todos los veranos los pasó allí, fines de semana y festivos", siempre que hay una pequeña ocasión.

En la localidad, conocen de sobra a esta jueza que aprobó el pasado 3 de octubre de 2021 la oposición , al igual que Nuria Prado, para pasar después un año, hasta de enero a diciembre de 2022, en la Escuela Judicial, donde se les forma. A partir de ahí y hasta este mes de julio, realizó prácticas en los juzgados de Valladolid, junto a la otra jueza.

"Ojalá nos quedaramos en Zamora"

"Ojalá pudiéramos quedarnos por aquí en Zamora, tan cerca de casa", un deseo que parece poco probable porque las plazas en Castilla y León están muy difíciles de conseguir, "somos 160 en la promoción, y 100 irán a Cataluña, Andalucía y las islas", agrega esta nueva jueza del número 4.

La zamorana no olvidó remarcar que "esta oposición no es solo mía, es, sobre todo, de mis padres y de mi novio que es de Léon, de toda la gente que me ha apoyado". Una profesión "maravillosa, que tiene que ser muy vocacional", a la que, no obstante, llegó por pura casualidad, "hice Derecho casi por obligación de mi padre, porque a mí me gusta Historia, quería ser docente como mi abuelo paterno, en mi familia hay más". Pero, finalmente, "me gustó la carrera, hice prácticas en la Fiscalía y me pareció una buena opción ser juez. Me preparó Manuel Javato, que ha sido imprescindible, no sería jueza sin él y, a día de hoy, seguimos la relación".

Los primeros juicios los celebraron estel martes día 4 de julio, "sin un tutor la lado, pero han ido muy bien", relata Nuria Prado, "los abogados me han dado muy buen trato", y el miedo al estrado ya quedó atrás en las prácticas, durante los dos meses que ambas pasaron por juzgados de Primera Instancia e Instrucción, en civil y penal; por el Juzgado de lo Social, de Familia, de Violencia de Género y el Contencioso.