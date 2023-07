La oposición tilda de "teatrillo" un pacto que a ninguno le ha llegado de sorpresa

"No nos sorprende el acuerdo". "Todo este teatrillo ha sido innecesario". "Era lo esperado, aunque han tardado un poco más de la cuenta en escenificarlo". Los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Zamora coincidieron en sus primeras valoraciones con respecto al acuerdo de gobierno alcanzado —y hecho público— entre Izquierda Unida y el PSOE para los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de la capital.

Desde el Partido Popular, Jesús María Prada Saavedra recuerda que "el día de la toma de posesión, el voto a favor del partido socialista en apoyo del candidato de Izquierda Unida era el síntoma clave de que habría un acuerdo de gobierno". Ese paso dado por David Gago le lleva a Prada Saavedra a señalar que "sin querer entrar en si el partido se equivoca o acierta, lo cierto es que vuelve a caer en errores del pasado que le han llevado a unos resultados electorales bastante pésimos para su formación", apunta.

El portavoz del PP asegura que darán un margen de confianza a este nuevo gobierno, aunque augurando que "habrá tensiones dentro de ese equipo, que redundarán en la inestabilidad política". Ante eso, su partido estará "haciendo oposición y control, poniendo en evidencia las incongruencias que, seguramente, vayamos a ver en estos próximos años", vaticina.

Primeros pasos

Sobre sus primeros pasos en esta nueva etapa —con ocho concejales en el Ayuntamiento—, Prada Saavedra adelanta que una de las primeras mociones que presentará el PP al Pleno será la paralización del proyecto del Museo Baltasar Lobo. "Esa era una línea roja del candidato del PSOE durante su campaña electoral, veremos si sigue siendo así", reta, al tiempo que subraya que su oposición "será de vigilancia y al servicio de la ciudad, no de los intereses políticos de los dos partidos que gobiernan".

Desde Zamora Sí

Desde Zamora Sí, Eloy Tomé también corrobora la nula sorpresa que ha supuesto este acuerdo en el panorama político de la ciudad. "Desde el primer momento sabíamos que los concejales del PSOE iban a claudicar y no se quedarían en la oposición, manteniendo su programa electoral y sus promesas de campaña", lamenta.

En este sentido, Tomé habría preferido que el PSOE estuviera a su lado frente a los gobernantes. "Podríamos haber hecho una oposición constructiva, siendo partidos moderados de centro, para paliar así un poco la situación extremista que se puede ver ahora mismo en el Pleno, con grupos en ambos extremos de derecha e izquierda", describe.

Demasiada espera

Ante el resultado final, el portavoz de Zamora Sí concreta que "no tendrían que haber tenido a todos los ciudadanos esperando un nuevo ayuntamiento durante más de un mes. Nosotros teníamos muy claro que el PSOE, como ya ha hecho en otras ocasiones, iba a ser la muletilla de Guarido", añade. Por este motivo, y al contrario que el PP, Zamora Sí considera que no va a haber tensiones entre IU y PSOE durante este mandato, "porque el partido socialista ya ha demostrado que va a aguantarlo todo con tal de conseguir los tres puestos en el equipo de Gobierno y, al final, ha asumido y admitido todo lo que les ha ofrecido el alcalde", afirma.

Vox, también en la oposición

El otro partido en la oposición, Vox —recién llegado al Ayuntamiento de Zamora con dos concejales, al igual que Zamora Sí— no quiere entrar en valoraciones con respecto a un acuerdo "ya esperado" hasta que se celebre el Pleno de organización, aunque su portavoz, Javier Eguaras, sí que se ha expresado sobre las primeras medidas anunciadas por Guarido y Gago, como la próxima subida de impuestos a los ciudadanos.

"Es algo injustificado, y más teniendo en cuenta los servicios que se ofrecen a los zamoranos y según están los bolsillos de muchos de ellos, la mayoría pensionistas", describe. "Se deberían de preocupar más por generar inversión, fijar población y tratar de que los jóvenes no tengan que irse fuera a buscar trabajo", enumera.

Sacar proyectos adelante

A esto añade el "fanatismo climático" del nuevo gobierno, ya que una de las medidas "que dejan entrever es que quieren reducir otro 40% las emisiones. Algo por lo que, desgraciadamente, no tendrán que preocuparse, tan solo hay que esperar, ya que la población sigue envejeciendo y terminará por no poder conducir nadie en Zamora", lamenta. "Así que de lo que se tienen que preocupar es de sacar proyectos adelante", aconseja el portavoz de Vox en Zamora, quien enumera los que "no han ejecutado en ocho años y eran sus proyectos estrella, como el Mercado de Abastos, la nueva sede de los Bomberos, el Museo Baltasar Lobo o la antigua estación de autobuses".

Javier Eguaras reconoce que está deseando comenzar a trabajar por los ciudadanos de Zamora, aunque pronostica que, teniendo en cuenta la cercanía de las Elecciones Generales dentro de dos semanas y el cercano mes de agosto, "tras el Pleno de organización, poco se podrá hacer hasta septiembre", señala.