Adrián Lorenzo, músico: "Quiero que el público comparta mis canciones porque les han llegado"

El músico Adrián Lorenzo abre el jueves la temporada de conciertos estivales que acoge el bello mirador del Teatro Ramos Carrión. El artista zamorano abre una nueva temporada de Las Noches del Ramos.

–¿Cómo llega al mundo de la música?

–Hace muchos años. Yo comencé tocando el piano en la Escuela Municipal de Música para a los 8 años entrar en el conservatorio de música. Al concluir estos estudios me di cuenta de que más que música clásica, lo que yo quería hacer era música pop y rock que es con la que me había criado y he crecido. Entonces compré una guitarra eléctrica.

–¿Qué supuso?

–Empecé a hacer mis propias canciones. Con 16 y 17 años componía las canciones para la banda de la que formaba parte, Greenblues. Posteriormente, unos cuatro años más tarde, decidí componer las canciones para un proyecto en solitario con un toque más pop y menos de blues.

–Dar el salto en solitario son palabras mayores...

–En este proyecto decir que estoy en solitario es un poco egoísta pues siempre estoy arropado por unos músicos habitualmente que son David Burgos, al bajo, Mauro Pedrero a la batería y Agustín Sanjuan, a la guitarra.

–¿Quiénes le acompañarán en el Ramos?

–Al ser un concierto tan especial quería que hubiera un directo que no va a haber en otro concierto de la gira "A corazón abierto", donde haré temas distintos y también haré algunas versiones. En el concierto del Ramos estaré acompañado por Xuxo a la guitarra, Agustín Sanjuan a la guitarra, Mauro Pedrero a la batería y Mauri Esteban al bajo.

–En su debut en las Noches del Ramos estrena su primer disco.

–Es un trabajo que surge de esa primera vez en la que tuve claro que quería hacer un disco en solitario, donde yo estoy al frente de la imagen, de la música... da un poco de miedo y vértigo, pero mereció la pena. "A corazón abierto" surge de esas primeras letras que escribí en un momento complicado en mi vida donde hubo grandes cambios para bien y para mal que dieron para escribir una serie de canciones. Para mí el concierto del Ramos es uno de los recitales más importantes porque llevamos mes y medio preparándolo. Será el único en semiacústico, que supone vestir las canciones de otra forma, mientras que en el resto de la gira los conciertos serán en eléctrico.

–¿Cómo fue el proceso de grabación?

–En mi pequeño estudio. Lo grabo y produzco yo, dado que soy técnico de sonido. A un joven músico le es complicado abrirse camino. Inevitablemente tengo que pensar que tengo que salir fuera y dar lo mejor de mí fuera, pues Zamora en el mundo de la música puede quedarse pequeño. Si quieres avanzar tienes que mirar hacia Madrid y hacer contactos a nivel musical, pero también promocional para tirar de tu proyecto.

Voy a trabajar para mejorar mi música y madurar mis canciones, que sea mi trabajo el que me abra las puertas.

–¿Dónde lo va a dar a conocer?

–Quiero pasar por Salamanca, Benavente, Burgos, entre otros lugares de la región, y Madrid tras el verano.

–Los músicos ahora tienen unos grandes aliados, las redes sociales y las plataformas. ¿Cómo lo está gestionando?

–Es beneficioso y complicado al mismo tiempo. Me estoy moviendo mucho en redes, pero los algoritmos son los algoritmos y aunque tengas muchos seguidores no tienes mucha visualización. La competencia en Internet es gigantesca y si no tienes una agencia de comunicación y una buena línea de promoción, que supone dinero, es complicado. Voy a centrarme en que la gente comparta a través de las redes mis canciones por gusto, porque les han llegado. Voy a trabajar para mejorar mi música y madurar mis canciones, que sea mi trabajo el que me abra las puertas.

–Es un planteamiento de mucho trabajo.

–Sí, totalmente. Por el momento no voy a contactar con agencias, aunque quizá cogeré alguna ayuda. En algunos lugares si no vas con una agencia no te contratan, pero quiero ir de la manera humilde.