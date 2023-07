Tomé, candidato al Congreso por Zamora Sí: "El voto útil al PP y PSOE solo ha servido para expoliarnos"

Consicentes de que parten de cero, los candidatos por Zamora Sí al Parlemento a las elecciones del 23J "iremos a por todas para que la provincia tenga una representación real en las Cortes generales, después de que en los 40 años de democracia con "el voto útil" al PP y PSOE "no haya servido más que para expoliarnos", sin que la provincia "haya tenido ningún beneficio", ha recalcado el número al Congreso de los Diputados, Eloy Tomé, acompañado de la cabeza la lista al Senado, Rocío Ferrer.

El también presidente de esta nueva formación política de corte localista y provincialista recalca que llegarán al Parlamento con "un partido libre y sin mochilas, sin tener que doblarse o rendir pleitesía a ninguna directriz de Madrid o Valladolid". Confía en poder recoger apoyos de electores de todo el espectro político "por eso, a veces, creo que nos atacan" el resto de partidos "y están tan nerviosos con nosotros".

Desde ese reflexión, el candidato a la Cámara baja ha indico en que "la ciudadanía está harta, da igual la ideología que tengan" para constatar que "Zamora ya no se puede permitir pensar en derechas e izquierdas, solo tiene que pensar en salir de esta situación", lo que le conduce a otra premisa "nos tiene a nosotros".

Tomé no ha dudado en señalar que el voto de los zamoranos "solo ha servido para que unos partidos, una personas, que hayan mantenido su sillón; y para que esas formaciones políticas puedan colmar sus expectativas partidistas".

Sin embargo, los sufragios "no han repercutido en la mejora de la vida de los zamoranos", su conclusión es que "hemos tenido durante esos años a parlamentarios que no han mirado por los intereses de la provincia". Una situación a la que sus candiaturas pueden dar la vuelta porque "ahora existe una alternativa: Zamora Sí", ha zanjado.

Rescatar la sandad, la educación y la justicia

El candidato a la Cámara baja puso como ejemplo es desmantelamiento "de los servicios públicos, de la salud, la educación, de la economía", sin políticas para que los jóvenes puedan encontrar trabajo y se queden en Zamora, ni para impulsar las infraestructuras, autovías y red ferroviaria.

Desde esa entrega que prometen mantener, "la misma que nos representación en 100 concejales en municipios de la provincia", el también portavoz de Zamora Sí advierte que "tenemos mucho que decir y de qué hablar durante estos quince días de campaña, con argumentos muy sólidos y sinceros para que los zamoranos se convenzan de que el verdadero voto útil no es el que piden los partidos tradicionales y populistas" para lo que su formación está.

Esa falta de recorrido en la confrontación política en las lides nacionales la suplirán con "ilusión y ganas, que nos sobran como demostramos para que nos sobran como demostramos en las municipales", para convencer a los ciudadanos.

Dos opciones para Zamora

Zamora tiene dos opciones: elegir "lo de siempre, un resultado negativo para Zamora", ha declarado en referencia al PP y PSOE, "o a nosotros que nos vamos a dejar la piel para revertir esta grave situación" que atraviesa una provincia devastada por la despoblación, la falta de inversiones, de políticas para atraer y asentar empresas, y la necesidad de apostar por las infraestructuras con hechos, desde el impulso de la autovía de la N-122 hasta Portugal y del eje ferroviarario que nos una con Oporto hasta retomar la red de la Ruta de la Plata para comunicar con Sevilla y con el Norte, han subrayado los dos candidatos en la presentación de las listas.

Junto a Tomé, se presentan como número dos al Congreso de los Diputados la alcaldesa de San Vitero, la exsocialista que ganó las municipales ya con Zamora Sí, Vanesa Mezquita; y, en el tercer puesto, el alcalde de Santa Croya de Tera, Óscar García. Al Senado, ocupan el número dos el alcalde de Fuentesáuco, José María Ramos; y Verónica Calvo, docente y actriz, el tercer puesto.

Tomé volvió incidir en que "Zamora Sí no es flor de un día", como demuestra el que se atreva con unas elecciones generales a los cinco meses de su creación, "es un proyecto de futuro, somos consciente de la difícil tarea, pero se puede conseguir, nos vemos senatos en el Parlamento". La perspectivas no tienen por qué ser malas, "hay un escaño que está siempre ahí en juego, ¿por qué no va a ser de Zamora Sí?".

Las prioridades se centran en "lograr inversiones en educación, sanidad y justicia, no se puede consetir que continúen cerrando consultorios médicos en los pueblos", una de las batallas de este partido. El candidato del partido localista y provincialista ha declarado que hay dinero suficiente en las arcas públicas para "hacer un esfuerzo en esos municipios para que exista una sanidad garantizada", un servicio básico para el que "se podrá recortar de otras partidas para dar soluciones".