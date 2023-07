"Apuesto por la narrativa breve, un género debe tener más peso"

Miguel Castillo Garrido acaba de publicar el libro "La suerte está echada", una novela corta que supone su debut literario.

–¿Cómo surge esta primera novela?

–Yo solía escribir texto más largo, pero al hablar con editoriales y por convicción literaria opté que la narrativa breve, ya que no tiene la importancia que tiene en otros países como Inglaterra, donde es el género más leído. Yo soy un romántico del mundo del bandolerismo y creía que la figura del bandolero inculto e impulsivo no era la realidad que se había reflejado en los escritos. A partir de este planteamiento, me inspiré para hacer cambiar el concepto que se tiene del bandolero.

–¿De qué manera ha intentado romper con ese estereotipo?

–La novela la protagonizan tres jóvenes de origen humilde, pero que tienen sus inquietudes. Quería desterrar la imagen asociada al personaje de Curro Jiménez y que, dentro de la narrativa breve, fuera un texto con referencias antropológicas y filosóficas para que fuera de fácil de acceso sobre todo pensado en la juventud.

–¿Se puede considerar una novela histórica?

–Podría porque tiene referencias históricas, ya que se habla de la Guerra de Cuba y aparece el rey Alfonso XIII. En el fondo son personajes que han tenido que vivir en el contexto de su época de esa manera.

–¿Es todo ficción?

–Sí. Es todo ficción lo único que es real son los escenarios donde se desarrolla.

–¿Cuál es la trama de la novela?

–Gira alrededor de tres jóvenes que se tienen que echar al monte por dificultades que tienen en su vida. Uno por problemas amorosos, dado que se enamora de la hija de alcalde y no está bien visto, y los otros ahogados por sus circunstancias optan por irse al monte que era algo usual en los jóvenes de esa época. A raíz de ese hecho su forma de vida les lleva a tener contacto con una persona, un confidente, que les ayuda y les facilita libro de Hobbes, de Aristóteles o Platón, de tal forma que comienzan a cultivar su mente. Cuando se enteran de que Alfonso XIII va a pasar por la zona, piensan que actuar sería una buena forma de cambiar la historia del país.

–¿Cómo se le ocurrió?

–Bueno pensé que si hubiera sucedido de verdad hubiera cambiado mucho la situación de este país y de los Borbones. Ya que no es así, lo intenté reflejar en la novela (risas).

–¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido en la escritura de este texto?

–Un poco adecuar los diálogos y las conversaciones de índole filosófico al contexto y luego sintetizarlo. Tuve que reducirlo a unas 70 páginas para que se ajustara a las características de narrativa breve como las que hacían Cervantes o Borges que no superaban esta extensión. Mi idea en la escritura es seguir apostando por la novela breve para acercarla la literatura y la lectura al lector, sobre todo, a los más jóvenes.

–En esta primera novela plantea tres personajes principales que ¿podrían tener una continuidad en una segunda entrega?

–Ellos tres no, pero sí podrían tener continuidad su legado y también a través del hijo que uno de ellos deja.

–¿Ha sido laborioso que una editorial apostara por publicarla?

–Sí mucho porque ahora mismo todas las editoriales apuestan por la autopublicación. Al ser una novela de bandoleros no me parecía que el cauce más oportuno para que viera la luz fuera que yo mismo la publicara. La cultura se basa mucho en el tema económico, por lo que tuve que llamar a muchas puertas. Tras mucho tiempo ha sido un sueño que haya visto la luz.

–¿De qué manera la está dando a conocer?

–En primer lugar se ha sacado por la web y luego en formato papel. En el otoño empezaré a realizar presentaciones en espacios culturales y en las ferias que haya.

–¿Está escribiendo en este momento?

–Sí, estoy enfrascado con mi segunda novela que se ambienta en la Segunda República. Avanzo temporalmente acercando la novela a nuestros días. Será una novela corta porque es un género que en España no está explotado y no tiene el lugar que le corresponde dentro los géneros narrativos.

–Desde su punto de vista ¿a qué se debe?

–No lo sé, pero creo que la tendencia actual de la sociedad hace que la narrativa breve encaje mucho mejor con los ritmos, pues cada vez disponemos de menos tiempo para dedicarle a la lectura. Además, una novela de 70 páginas resulta accesible tanto a una persona que lea mucho como a quien lea menos y sería una manera de acercar a los más jóvenes a la lectura y a este tipo de narrativa más breve. Estamos en un momento en el que lo corto y lo breve es lo que impera, y como ejemplo las series de cualquier tipo de plataforma.