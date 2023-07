La Justicia, en la UCI por la huelga: más de 3.500 casos y 5.000 trámites pendientes

Más de 3.500 demandas civiles y penales sin registrar y alrededor de 5.000 escritos sin tramitar se acumulan solo en los seis juzgados de la capital, a los que hay que sumar otras 500 causas del Juzgado de lo Penal se acumulan a expensas de que se reanude la actividad judicial tras 75 días de paralización absoluta, tras convocarse la huelga general entre las plantillas de las oficinas judiciales. Si los juzgados de Zamora no estuvieran digitalizados, las mesas de los funcionarios de las oficinas estarán atiborradas de expedientes por iniciar y de asuntos con continuar, un atasco que suena al que tardó años en dejar a cero el contador, un lastre que está dejando "el ninguneo del Ministerio de Justicia a los funcionarios", coinciden los huelguistas.

El mayor perjuicio es para la ciudadanía, ya que los más de 5.000 trámites pendientes en las oficinas de judicial y civil de cada juzgado incluyen cuestiones tan importantes como la solicitud de embargos para cobrarse deudas; la tramitación de las solicitudes de proposición de pruebas necesarias para la resolución de denuncias penales y demandas civiles. También, las solicitudes de averiguación de domicilio de personas inmersas en esos asuntos o del patrimonio de encausados o los procedimientos de desahucios, entre otras. Sin olvidar que ni se pagan indemnizaciones, ni se notifican sentencias, por lo que los abogados y procuradores no están cobrando. El asunto está tomando tintes dramáticos para todos los actores afectados por esta protestas que no tiene visos de llegar a una mesa negociadora con el Gobierno central de Pedro Sánchez.

Esas cifras se dispararían aún más si se pudiera contabilizar los casos y trámites en espera de los nueve órganos unipersonales de la provincia, aunque tienen un volumen de causas anuales muy inferior, especialmente en Puebla de Sanabria, Villalpando y Toro, caso a parte es Benavente, donde la repercusión de la huelga es menor porque hay más personal interino.

Mientras los asuntos continúan acumulándose en las oficinas porque la ciudadanía sigue interponiendo denuncias y demandas, los juicios dejaron de suspenderse ya a mediados de la semana pasada, desde el día 28 de junio porque ya no queda ninguno de los fijados antes de que se convocara la movilización, apunta la presidenta de la Junta de Personal del Ministerio en Zamora, del sindicato CSIF, Pilar Cerdera González.

El Ministerio obliga a desarrollar las vistas orales relacionadas con violencia de género; los que afectan a menores de edad, incluidos los divorcios con hijos, y aquellos en los que el acusado esté en prisión

"Ahora mismo, lo importante ya son los juicios que no se celebran porque, al no trabajar nosotros, no se cita a los implicados en las denuncias y las demandas ni a los testigos. Los que se han ido suspendiendo se habían tramitado antes de la huelga", explica Cerdera González. Lo que en las oficinas judiciales se llama la agenda de señalamientos "ya ha dado de sí todo lo que podía dar" en este medio año que comenzó con la huelga de los antiguos secretarios judiciales, dos meses largos de parón, y con la de funcionarios, en cuyas oficinas no se "mueven" los papeles.

Puede quedar algún juicio contado por realizar con fecha anterior a la movilización que se sume a los servicios mínimos. El Ministerio obliga a desarrollar las vistas orales relacionadas con violencia de género; los que afectan a menores de edad, incluidos los divorcios con hijos, y aquellos en los que el acusado esté en prisión.

La perspectiva sigue apuntando a un panorama desolador para la plantilla de los juzgados, para los abogados y procuradores y para los zamoranos y zamoranas inmersos en pleitos. Y es que el mes de julio podría estar ya perdido si el Justicia no mete un acelerón e intenta llegara una entente cordiale con los funcionarios; "agosto es mes inhábil, tenemos que coger vacaciones, entre que volvemos y no, nos vamos a octubre, será cuando los juzgados puedan entrar en funcionamiento. Diciembre, prácticamente, es inhábil porque está el puente de diciembre y la navidad", recuerda Cerdera González.

De dos a doce meses para obtener sentencias en Penal

Los mismos juicios que se han suspendido, que pueden cifrarse en casi un millar, tardarán en volver a convocarse, como muy poco, dos meses porque hay que volver a mandar notificaciones a los implicados, a testigos y peritos. Los litigios que se estaban investigando y se han visto paralizaos y los ciudadanos que han presentado más de 3.500 en este periodo de huelga y no vean archivadas sus denuncias o demandas, tendrán que esperar hasta un año para ver sentado en el banquillo de los acusados a las personas que la Fiscalía o el juez haya imputado el delito. Llegados a ese punto, el atasco judicial resulta un hecho constatable, "el año judicial está pedido, el retraso que se está causando va a tardar meses en solucionarse en Zamora, en otras provincias estamos hablando de años", afirma la representante de la plantilla de la Administración de Justicia en Zamora, eso contando con el Ministerio ceda en su inmovilismo y se siente en la mesa de negociación. Es la misma conclusión que avanzó hace casi un mes, la decana de jueces, Isabel Aguado García-Luján en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, cuando definió ya como "crítica la situación" de los 17 juzgados de la provincia, "en mi opinión, se les ha ninguneado sin lugar a dudas".

El efecto de las dos huelgas generales de los letrados de la Administración de Justicia de enero a final de marzo y de funcionarios desde abril en el Juzgado de lo Penal ejemplifica a la perfección el daño causado en la buena marcha de este servicio público, esencial en democracia. En ese órgano, han entrado 250 asuntos, pero hasta el vienes no llegaban a cien los resueltos, cuando en años anteriores ya se llegaba por las 300 sentencias. El Juzgado recibe cada año 500 asuntos, cuyos juicios se señalaban y celebraban en un par de meses. Las huelgas han provocado actualmente que unos 200 asuntos aún no hayan pasado a la agenda con fecha de vista oral, y, según se presentan los acontecimientos, como poco no podrán resolverse con sentencia hasta dentro de un año.