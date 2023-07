El ceramista irakí Yawat habibi: "En mi obra, busco lo imperfecto de la lucha entre tierra y fuego"

Desde 1987, la Feria de la Cerámica y la Alfarería de Zamora es cita obligada para este ceramista irakí, Yawdat Habib, afincado en Madrid desde hace 37 años. Sus investigaciones químicas con minerales y el fuego le permitieron alzarse con el primer premio del Certamen de Barro Herminio Ramos con una escultura que simula un ser imaginario e imperfecto.

–Una de particularidad de su obra ese acabado que tanto le obsesiona, ¿cómo lo logra?

–El acabado es lo que más busco en mi trabajo. En esa pieza, simulo la lava, es el resultado de una fórmula química especial a la que he llegado por mis investigaciones. Me centro en el fuego y el esmalte, en los acabados de las piezas que derivan de la tierra, que es caolín, feldespato, talco, carbonatos, que a una temperatura alta de 1.200 o 1.240 grados se pelean, se juntan se casan, eso es lo que busco para hacer un acabado diferente que parece imperfecto, feo. El brillo, el acabado liso y fino es fácil hacerlo con las técnicas, pero esto no es una creación mía.

–¿Cuántas horas detrás de la creación de la pieza, en dar con el concepto y plasmarlo?

–Aproximadamente, un mes pensando en qué voy a hacer y para tener a punto el material, para trabajar el barro, que tiene varias etapas. Es una escultura, trabajada totalmente de forma manual, no existe una máquina que pueda hacer esos volúmenes.

–Parece un animal prehistórico, con cuerpo y cabeza.

–Sí, parece un gato terrestre, puede ser un animal que vive en el subsuelo, como el Titánic que tiene materiales sobre el hierro oxidado, sobre la madera que dan ese aspecto distinto.

–¿Cómo se convirtió en ceramista?

–Terminé el bachillerato y fui a una escuela de Artes y Oficios en Irak, ya en España tuve que ir a la Escuela de Oficial de Madrid en Jacinto Alcántara porque era difícil convalidar mi título, soy técnico de cerámica artística. En esa misma Escuela estuve trabajando como experto dando clases un año.

–Vivir del trabajo de ceramista es un reto, ¿lo ha logrado?

–Sí, es difícil pero hay que moverse, yo tenía contacto con galeristas, antes de la crisis de 2008 había muchas tiendas de regalos de cerámica, se vendía bien, tenía muchos pedidos. Tenía un cliente con una tienda muy importante en Madrid, hebreo, muy listo, artista y estuve con él casi en exclusiva. Al final, nos hemos quedado con las ferias, a mí me gusta, me lo paso bien con los compañeros y las compañeras. Estos cuatro o cinco días en ferias son casi mis vacaciones, nos conocemos desde hace muchos años y tenemos mucha confianza.

–¿El taller es grande?

–No, estoy solo, como un artista, tengo que sentarme y mirar, escuchar, dibujar, pensar en lo que voy a hacer, como todas las personas que entran en el mundo de las artes.

–¿Qué tiene Zamora que no tienen otras ferias?

–Zamora es una ciudad amorosa, me encanta la piedra, sus edificios, el puente románico, las paredes, la plaza de Viriato, ese pastor siento que está en mi corazón porque su historia es de una persona sencilla que luchó por tierra, guerrero, contra los romanos; y el río Duero, donde he pescado.

–¿Qué significa este premio para usted?

–Este premio es muy importante, no solo me siento más que feliz, me siento grande. Siempre te da un empuje, un ánimo. Es un premio de un Museo también, no estamos en la calle, estamos en un centro de arte importante.