Más de 200 zamoranos presentan excusas en cinco días para evitar formar mesa electoral

La Junta Electoral de zona de Zamora ha pulverizado los récords de excusas recibidas de ciudadanos designados como miembros de las mesas electorales en la capital y municipios con jurisdicción en la capital para los comicios generales del 23J: más de 200 en cinco días. Y es que los titulares como presidente y de las dos vocalías que conforman cada mesa disponen de otros dos días más para hacer llegar a este organismo las alegaciones que justifiquen su imposibilidad de acudir a la cita a las 8.00 horas del 23 de julio para permanecer en colegio electoral correspondiente hasta que se cierren las urnas y se realice el recuento de votos.

El goteo de personas que se aproximan a la improvisada oficina situada en la primera planta de la Audiencia de Zamora es incesante a lo largo de la mañana, desde que se abre a las 9.00 y hasta las 14.00 horas, intensificado por las alegación vía online que se pueden realizar también si se tiene firma o certificado digital.

El elevado ritmo de tramitación de excusas mantiene enfrascados en una actividad intensa al personal de los seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción que se van turnando para cubrir el horario y dar salida al notable volumen de trabajo, y menos mal que, "si traen toda la documentación en regla que justifica la excusa, les entregamos en el momento la resolución, no tienen que esperar para que se tramite nada", explica una de las funcionarias que cubre este servicio.

El problema llega cuando hay que comunicar a los ayuntamientos que el titular de presidente o alguno de los vocales no será el primero que salió en el sorteo. La mayor parte de esas renuncias aceptadas están relacionadas con personas mayores de 65 años que tienen la posibilidad de alegar la edad. Por detrás, están las personas con discapacidad intelectual y cuidadores de familiares dependientes. Las relacionadas con vacaciones pagadas "se han incrementado respecto de otras convocatorias electorales, pero no son las más numerosas", como pudiera parecer.

Sobre la pequeña mesa dotada con un ordenador, dos funcionarios trabajaban ayer sin levantar cabeza para dar salida a comunicaciones para que cada consistorio adscrito la Junta Electoral de la capital dé traslado a los suplentes de las mesas electorales de la resolución que les convierte en presidente o vocal para el 23J.

En apenas diez minutos, cinco personas desfilaron por el pasillo que da acceso a la oficina de la Junta Electoral. La primera de ellas, una mujer con una abultada carpeta en la que llevaba la documentación del viaje programado en fechas que incluyen el 23 de julio para no tener que quedarse por los comicios. Llevaba todo menos la acreditación del abono de esas vacaciones ya pagadas, "tiene que traerme el recibo de que ha pagado las vacaciones con antelación a la convocatoria de las elecciones", al 29M, le indicaba la funcionaria que estaba al frente de la oficina. La mujer intentó evitar un segundo viaje a la Junta Electoral sin conseguirlo, "es un requisito para obtener la excusa. En cuanto me lo traiga, sale de aquí con la excusa en la mano, no tiene que volver", le indicó la funcionaria.

Sin que terminara de dar esas explicaciones, un matrimonio planteaba la imposibilidad de uno de uno de ellos de acudir a la mesa electoral por razones de salud, mientras otros dos ciudadanos ya hacían cola para tramitar sus excusas o de sus familiares allegados, la madre incapacitada, en uno de los casos.